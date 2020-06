Een half jaar geen rokende pijpen: ‘Wij hebben ons leven weer terug’

Het is ruim een halfjaar geleden dat de biomassa-installatie in Winschoten uit is gezet. Een verlossing, vertellen meerdere buurtbewoners.

‘Je kunt wel zeggen dat wij sinds dat moment ons leven hebben teruggekregen’, vertelt omwonende Otto Schröder.

Klachten

Een klein stapje terug in de tijd. Bewoners klagen maandenlang steen en been over hoofdpijn, last van de keel en een branderige geur die in de wijk hangt. Zij vrezen ook voor hun gezondheid. Na meerdere keren inspreken tijdens politieke vergaderingen, en media-aandacht, wordt de uitstoot van de installatie gemeten. Conclusie: de uitstoot overschrijdt alle toegestane waardes.

De installatie is op dat moment nog aangesloten op het naastgelegen zwembad De Watertoren. In de installatie worden houtsnippers verbrand, waarmee het zwembad verwarmd wordt. Zo is het zwembad van het aardgas af.

Maar de installatie wordt in november vorig jaar uitgezet. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema destijds over de uitstoot: ‘We zijn erg geschrokken van de resultaten. Die laten zien dat er bijvoorbeeld tien keer zoveel koolmonoxide en vier tot vijf keer zoveel fijnstof uit de pijp komt dan is toegestaan.’

Je ruikt niks meer, de hoofdpijn is weg en ik ben niet meer benauwd Otto Schröder - Omwonende

Leven terug

Het is nu ruim een halfjaar geleden dat de stekker uit de installatie is getrokken. Omwonenden hebben naar eigen zeggen hun leven weer terug.

Schröder: ‘Wij kunnen met mooi weer gewoon buiten zitten, dat is een hele opluchting. Je ruikt niks meer, de hoofdpijn is weg en ik ben niet meer benauwd.’

Anita Meis en Erik Drent wonen een paar huizen verderop. Meis: ‘De lucht is weer fris en ik heb minder slijm op de longen. Ik merk trouwens wel dat dat nog niet helemaal over is. Wij hebben bijna een jaar in die stank gezeten, blijkbaar heeft dat tijd nodig.’

Drent: ‘Als het lekker weer is, zijn wij in de tuin bezig en aan het schilderen. Je kunt gewoon weer buiten zijn zonder dat je adem wordt afgesneden. Wij hebben ons woongenot weer terug.’

Hoe nu verder?

De afgelopen maanden waren weliswaar rustgevend, toch kan het zijn dat de installatie op een zeker moment weer aan gaat. De eigenaar zet vraagtekens bij het onderzoek dat is uitgevoerd en noemt de resultaten onwaarschijnlijk.

De eigenaar en de gemeente Oldambt zijn met elkaar in gesprek over een nieuwe test. Die test zou al uitgevoerd moeten zijn, maar door het coronavirus is dat uitgesteld.

