Delfzijlsters redden man (30) uit het Damsterdiep: 'Kwestie van niet nadenken'

Steven Bakker en Teunis Haveman waren vorige week maandag nietsvermoedend aan het varen op het Damsterdiep, toen een van hen een plons hoorde.

'Kwestie van niet nadenken'

Steven voer met zijn boot in de richting van het geluid. Al snel bleek dat er iemand in het water lag. Daarop rende Teunis richting de waterkant en samen wisten ze de man op het droge te krijgen.

In Noord Vandaag vertelden de jongens maandagavond hoe de reddingsactie ging:

'Het was een kwestie van niet denken, kleren uit en in het water springen', vertelt Teunis. 'Het water was koud. Als we er niet waren geweest, was hij verdronken', denkt Steven.

Geld verloren

De Nigeriaanse man, die graag anoniem wil blijven, was naar eigen zeggen een biljet van 20 euro verloren. Toen hij dat uit het water probeerde te halen, viel hij erin. De man lag uiteindelijk zo'n vier minuten in het koude Damsterdiep. Voor de zekerheid is hij meegenomen naar het ziekenhuis, maar hij mankeerde niets.

Het had heel anders af kunnen lopen Geredde Nigeriaan

Geen hand

Overigens wilde de man zijn redders nog een hand willen geven als bedankje, maar vanwege de coronaregels kon dat niet. Maandagmiddag stond de man alsnog oog in oog met zijn redders, die door burgemeester Gerard Beukema verrast werden met een cadeaubon.

'Ik ben zo blij dat ze er waren', blikt de man terug. 'Ze waren op het juiste moment op de de juiste plek. Het had heel anders af kunnen lopen.'

Ook voor Steven en Teunis was het een fijn weerzien. 'Ik weet nu dat het goed met hem gaat', zegt Steven.