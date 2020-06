‘Corona belemmert levering materialen zuidelijke ringweg'

De levering van materialen vanuit het buitenland voor de bouw van de zuidelijke ringweg wordt belemmerd door het coronavirus. Dit is een risico voor het project, schrijft Gedeputeerde Staten in een tussenrapportage over de bouw aan Provinciale Staten.

Het is de eerste tussenrapportage over het project in 2020, die maandag is verzonden. Provinciale Staten krijgt meerdere keren per jaar een schriftelijke update van het provinciebestuur.

‘Vooralsnog leidden de gevolgen van het coronavirus niet tot vertraging’, schrijft de provincie.

Mogelijkheden door corona

De provincie houdt wel rekening met mogelijke vertraging. Maar ze ziet ook dat het coronavirus nieuwe mogelijkheden biedt voor het project. ‘In bepaalde gevallen kunnen werkzaamheden, zoals het intrillen van de damwandplanken, vanwege de rustige situatie op de weg door de week worden uitgevoerd in plaats van in het weekend.’

Nood neemt toe

Wat betreft de financiën kan de provincie nog steeds geen duidelijkheid verschaffen naar Provinciale Staten, zo blijkt uit de tussenrapportage. Feit is wel dat de nood toeneemt, aangezien praten over de financiën niet meer binnen het project zelf wordt gedaan.

‘De gesprekken hierover zijn buiten het project geplaatst en worden momenteel gevoerd door vertegenwoordigers uit de top van de moederorganisaties.’ Met andere woorden: gedeputeerde Fleur Gräper praat onder leiding van commissievoorzitter Marcel Hertogh met de top van de betrokken bouwbedrijven die verenigd zijn in aannemerscombinatie Herepoort. De commissie Hertogh is in het najaar van 2018 in het leven geroepen om de strijdende partijen weer met elkaar in gesprek te brengen.

Wie gaat betalen?

De gesprekken gaan over wie de kosten moet gaan betalen als gevolg van de vertraging van het project met drie jaar.

In de tussenrapportage schrijft de provincie dat ‘voor de opdrachtgevers het uitgangspunt is dat de aannemer verantwoordelijk is voor de financiële gevolgen van de extra tijd die Combinatie Herepoort nodig heeft gehad voor de uitwerking van het ontwerp en de uitloop van de werkzaamheden.’

Gedeputeerde Fleur Gräper (D66) gaf eerder in Provinciale Staten echter aan dat ‘de wereld niet zwart-wit is.’

