Zwembad De Tobbe blijft dicht: 'Het is triest, het is stil, het is saai'

Volgens bestuurslid Yvonne Kroes kunnen er maximaal tien mensen van boven de 12 jaar tegelijk zwemmen. 'Dat is niet te doen in een dorpsbad als dit. Dat zit niet in ons.'

Ook ziet ze het niet zitten om tijdvakken in te stellen van een uur.

Twee maanden open

Ook door de weinige bezoekers kan het volgens Kroes financieel niet uit om open te gaan. 'We zijn eens stichting en we betalen ons personeel van de verkoop van kaartjes. Dat lukt niet als je zo weinig kaartjes verkoopt.'

Het is dus voor Kroes vooral nog afwachten wat er per 1 juli mogelijk is. 'We kunnen voor twee maanden opengaan. Maar per 1 september gaan we weer dicht. Dan houdt het seizoen op.'

Kindergeluiden worden gemist

Toch kijkt Kroes niet jaloers naar andere zwembaden. 'We kijken wel hoe zij opengaan en misschien kunnen we dingen van ze leren leren, maar wij hebben geen zwemles en groepslessen.'

Wel hoopt Kroes nog open te kunnen. 'De kindergeluiden worden gemist. Het is triest, het is stil, het is saai.'

