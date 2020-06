Mollema twee jaar langer bij Trek-Segafredo

De 33-jarige Mollema komt al sinds 2015 uit voor de Amerikaanse ploeg.

Steunpilaar van de ploeg

Mollema wordt door de ploegleiding omschreven als steunpilaar. ‘Hij levert constant goede resultaten. De overwinning in de Ronde van Lombardije was de kers op de taart.’

Voor de renner zelf was er ook geen twijfel over een langer verblijf bij Trek. ‘Ik wilde verlengen en gelukkig dacht de ploegleiding er net zo over. Ik voel nog altijd vertrouwen. De afgelopen jaren hebben we geweldige momenten meegemaakt en onze ambities zijn nog steeds groot.’

Mooie erelijst

Mollema boekte in zijn profloopbaan 14 zeges, waarvan tien bij Trek-Segafredo. Vorig jaar schreef hij de klassieker Ronde van Lombardije nog op zijn naam en in 2017 won hij een etappe in de Tour de France.

In het klassement van de Tour eindigde hij twee keer bij de beste tien, in 2013 (zesde) en 2015 (zevende). In de Ronde van Italië wist hij in 2017 (zevende) en vorig jaar (vijfde) hoge ogen te gooien. Zijn derde plaats in de Ronde van Spanje in 2011 blijft zijn beste prestatie in een grote ronde. Die klassering dankt hij mede aan het schrappen van eindwinnaar Juan José Cobo uit de erelijst.

Dit jaar richt Mollema zich op Tour en de Vuelta.

