Regels verder teruggedraaid: fietsers weer hele dag over brug Groninger Museum

Van 1 tot 10 juni was de brug gesloten voor fietsverkeer. Vanaf 11 juni was alleen in de ochtend- en middagspits en op zaterdagmiddag tussen 13.00 en 18.00 uur de fiets uit den boze. Die regel heeft het slechts enkele dagen volgehouden.

'Goed in de gaten gehouden'

'We hebben de situatie goed in de gaten gehouden', zegt de gemeente Groningen. 'Daaruit is gebleken dat mensen weer de hele dag kunnen fietsen over de H.N. Werkmanbrug.' Volgens een woordvoerder is het aantal voetgangers en fietsers dusdanig laag is dat de brug weer open kan voor fietsers.

De gemeente Groningen trof begin juni verschillende maatregelen om de binnenstad in coronatijd begaanbaar te houden, en bezoekers en inwoners tegelijkertijd voldoende ruimte te geven. Om die reden werden fietsers in delen van de binnenstad geweerd.

Op de regels kwam veel kritiek, onder andere van ondernemers en lokale politici. De regels werden daarom afgelopen week deels losgelaten.

