Zwemvereniging voor mensen met beperking zit zonder zwembad

Zwemvereniging De Warmwaterzwemmers uit Leek vreest voor haar voortbestaan omdat ze niet mee terecht kan in het zwembad van zorginstelling De Zijlen op de locatie Sintmaheerdt in Tolbert. Volgens de vereniging is er geen goed alternatief.

De Warmwaterzwemmers bestaat uit ruim honderd leden met een lichamelijke beperking die vereist dat ze in warm water, van zo'n 34 graden, zwemmen. Bijvoorbeeld omdat ze reuma hebben, of heup- en knieproblemen.

Ze maken al twintig jaar gebruik van het zwembad in de Sintmaheerdt. Maar dat verdwijnt, als onderdeel van een grootscheepse verbouwing door de Zijlen, en in het nieuw te bouwen Multifunctionele Centrum is geen plaats voor een zwembad.

Te duur

Omdat de vereniging geen ander zwembad met zulk warm water in de buurt tot haar beschikking heeft, zit er weinig anders op dan de vereniging op te heffen, zegt secretaris Gineke Huizeling: 'We hebben wel gepraat met De Hullen, in Roden, maar dat is voor de meeste van onze leden toch te ver weg. We hopen dat de gemeente Westerkwartier ooit zorg draagt voor een nieuwe voorziening, zodat deze doelgroep daar over ene paar jaar gebruik van kan maken.'

Eigenlijk zou het oude zwembad nog tot mei volgend jaar open blijven, vertelt de programmamanager voor de nieuwbouw, Theo Aalbers namens De Zijlen. 'Maar de installatie bij het zwembad was al gammel, en na drie maanden stilstand als gevolg van de coronacrisis is hij er niet beter op geworden. Het zou heel duur worden om het zwembad voor die resterende periode open te gooien.'

Jammer

De zwemvereniging vindt het jammer maar begrijpt het besluit, zegt Huizeling: 'We hebben altijd heel goed met De Zijlen samengewerkt en we willen als vrienden uit elkaar. Woensdag hebben we een soort afscheidsbijeenkomst.'