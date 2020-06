Zieke Chantal uit Veendam geopereerd in Barcelona: 'Ik ben erg emotioneel'

'Ik hoor net dat de operatie geslaagd is', vertelt zus Angela Jonk maandagavond in Noord Vandaag. 'Ik ben erg emotioneel, want het was heel spannend. Er valt een hele last van mijn schouders.'

Bindweefselziekte

Chantal lijdt aan een zeldzame bindweefselziekte, genaamd het Ehler Danlos Syndroom. Hierdoor zijn haar gewrichten te flexibel en kunnen ze ieder moment uit de kom schieten.

De behandeling voor de ziekte wordt in Nederland door zorgverzekeraars niet vergoed, daarom is de familie van Chantal in het buitenland op zoek gegaan naar mogelijkheden, met Spanje als uitkomst.

Operatie

Met een ambulancevlucht werd Chantal vorige week naar Barcelona gevlogen. De ruim een ton kostende operatie wordt bekostigd uit de opbrengsten van eerdere acties, zoals een fotoshoot en een benefietconcert.

'We hebben ook veel donaties gekregen van onbekenden. Dat doet me heel veel', zegt zus Angela.

Hopen op verbetering

Tijdens de operatie is de nek van Chantal vastgezet, wat haar algehele gezondheid flink moet verbeteren.

'Ik kan een hele waslijst opnoemen aan dingen die nu beter moeten worden. Het belangrijkste is dat ze er straks waarschijnlijk weer op uit kan. Een dagje strand bijvoorbeeld. Nu kan ze alleen maar in een donkere kamer liggen.'

Chantal zal de komende vierentwintig uur kunstmatig in slaap worden gehouden. Als ze voldoende is aangesterkt, wordt ze terug naar Nederland gebracht.

Lees ook:

- Zus zieke Chantal uit Veendam zamelt geld in voor kostbare operatie