Middelstum schrijft Groningstalige verhalen tijdens lockdown

Veertig Middelstumers schreven tijdens de coronacrisis honderd korte verhaaltjes. Over de lockdown en over het Middelstum van weleer. t Zel mie nooit vergeten; dieverdoatsie ien coronatied heet de verhalenbundel. Fré Schreiber is een van de initiatiefnemers.

Het was tijdens de laatste les van de cursus Groninger taal en geschiedenis dat cursusleider Fré Schreiber voorstelde om met de kennis die de cursisten hadden opgedaan een kort verhaaltje te schrijven.

‘Maar daar zat niet direct veel schot in’, vertelt Schreiber. ‘Toen kwam corona en daar dacht ik wat over na en realiseerde me dat veel mensen nu thuis zaten en besloot toen alle Middelstumers uit te nodigen een verhaaltje in te sturen.’ Binnen de kortste keren kwamen er honderd verhalen binnen.

Zusjes schrijven verhaal over berenjacht

‘Eentje is geschreven door twee meisjes, de een is vijf, de ander zeven. Ik had ze gevraagd een verhaaltje te schrijven over hoe zij corona beleven.’ De twee zusjes schreven een verhaaltje over de berenjacht die tijdens de crisis ook in Middelstum populair was.

Overigens staan er in t Zel mie nooit vergeten niet uitsluitend coronaverhalen. ‘Het mocht gaan over de tijd dat we in beperking zaten maar ook over herinneringen. Misschien heeft het er wat mee te maken dat we elkaar niet meer mochten opzoeken dat mensen over herinneringen schreven. Daar zijn prachtige verhalen uit gekomen.'

'Openbaren' en 'Cocksianen'

‘Er staat ook een verhaal in over hoe de verhoudingen hier vroeger op het dorp waren’, gaat Schreiber verder. ‘Dat er een duidelijk verschil was tussen ‘openbaren’ en ‘Cocksianen’, een bijzondere tijd in de geschiedenis van ons dorp.'

Groninger schrijvers Reinder Willem Hiemstra en Bé Kuipers

’Behalve verhalen van ‘gewone’ Middelstummers staan er in het bundeltje ook verhalen van bekende Groningse schrijvers als Reinder Willem Hiemstra en Bé Kuipers. t Zel mie nooit vergeten; diverdoatsie ien coronatied is geïllustreerd door Hilda Groeneveld en is uitgegeven door de Historische Vereniging Middelstum.