Politie zoekt man vanwege zedenmisdrijf in Roden

In Roden is maandag aan het eind van de middag een zedenmisdrijf gepleegd in een steegje nabij de Geluklaan. De politie is op zoek naar de dader.

'Ik kan alleen zeggen dat het om een zedengerelateerd incident gaat. Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht", zegt politiewoordvoerder Anthony Hogeveen tegen RTV Drenthe. Buurtbewoners zeggen dat het slachtoffer een meisje is. Hogeveen ontkent dat niet, maar wil er verder ook nog niks over kwijt.

Burgernetmelding

In Roden en omgeving is een Burgernetmelding verspreid over de dader. Daaruit blijkt dat het zou gaan om een zongebruinde man tussen de 40 en 50 jaar met een stoppelbaard en bruin haar. Hij zou een bruine bodywarmer en een blauw T-shirt dragen en rijdt op een zwarte fiets met tassen.

'Aanvankelijk zochten we alleen in Roden zelf, maar inmiddels is het zoekgebied uitgebreid naar een straal van tien kilometer om het dorp heen', zegt Hogeveen. Voor het slachtoffer is zorg geregeld.

De steeg nabij de Geluklaan is afgesloten. De recherche doet ter plekke onderzoek.