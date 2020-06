Leerling basisschool De Oleander in Stadskanaal besmet met corona (update)

Een leerling uit groep 5-6-7 op de openbare basisschool De Oleander in Stadskanaal is besmet met het coronavirus. Dat meldt de schooldirectie maandag in een mail richting de ouders.

De GGD doet nader onderzoek. De leerling kreeg maandagmiddag uitslag van de test, en direct daarna heeft haar moeder de schoolleiding van De Oleander gebeld, vertelt bestuurder Marieke Andreae van de overkoepelende scholengroep OPRON.

De schoolleiding heeft daarop besloten dat de groep waar de leerling in zit, de combinatieklas 5-6-7, tot 25 juni thuisonderwijs moet volgen.

Meer leerlingen

'Er is een leerling getest op COVID-19 en positief bevonden', legt Andreae uit. 'De schooldirecteur heeft daarna heel correct de ouders geïnformeerd. Ook is er nadere afstemming met de GGD geweest, omdat vorige week bij een andere leerling vergelijkbare klachten zijn waargenomen.'

'Toen vanmorgen opnieuw een leerling met vergelijkbare klachten werd gemeld, hebben we besloten om deze groep voorlopig thuisonderwijs te geven.'

De leerling bij wie corona is geconstateerd, is een meisje. De combinatieklas met de groepen 5-6-7 waarin het meisje zit, bestaat uit ongeveer 20 leerlingen.

Ons werd verteld dat dit kon Marieke Andreae - bestuurder OPRON

Er is besloten om niet de hele school thuisonderwijs te geven, maar alleen de klas waarin het meisje zit.

Zorgen

Volgens Andreae is na overleg met de GGD besloten dat er geen gevaar is voor leerkrachten. Zij kunnen doorwerken. Wel zijn er zorgen bij de bestuurder van scholengroep OPRON over de snelheid waarmee het coronavirus zich na de herstart van de basisscholen openbaart.

'De scholen zijn weer volledig opengegaan en ons werd verteld dat dit kon', vertelt ze. 'Als je dan toch binnen een week een besmetting ziet bij een van de leerlingen, dan baart dat wel zorgen.'

Of de combinatieklas 5-6-7 na 25 juni van thuisonderwijs weer onderwijs op school krijgt, is afwachten. 'Dat gaan we tegen die tijd evalueren. Stel dat er de komende dagen meer kinderen getest worden en er meer besmettingen zijn, dan verandert dat de situatie. We moeten dat de komende dagen echt afwachten.'

Update

In eerste instantie gaf scholengroep Opron aan dat het thuisblijven van de groepen 5-6-7 een besluit was dat genomen is na overleg met de GGD. Na verificatie bij de GGD en opnieuw Opron is gebleken dat het een besluit is van Opron en geen advies van de GGD. Voor de GGD was het niet noodzakelijk om deze groep thuisonderwijs te geven, maar Opron vindt het zelf niet verantwoord om de klas naar school te laten komen

