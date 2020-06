Baudet: 'Het is niet zo erg wat er gebeurt met die aardbevingen' (update)

In zijn wekelijkse talkshow op het Youtube-kanaal van de partij krijgt hij vragen voorgelegd waar zijn achterban mee zit. Zo werd maandag de vraag gesteld wat Baudet van de gaswinning in Groningen vindt.

Allereerst somde hij op dat er volgens hem 500 miljard euro aan gas in het Groningerveld zit. 'Dat is een astronomisch bedrag.' Dat bedrag zette hij weg tegen de kosten die gemaakt worden om de huizen in de provincie weer te herstellen. Volgens Baudet zo'n 10 miljard euro.

'Het is geen genocide of zo'

'Het is niet zo heel erg wat er gebeurt met die aardbevingen', zei hij tegen presentatrice Eva Vlaardingerbroek. Daarna zette hij het weg als 'verdomd vervelend zo'n scheur in je huis', want: 'Je moet een weekend ergens anders logeren om je huis te laten repareren.'

Ook benadrukte Baudet dat er nog geen dodelijke slachtoffers zijn gevallen door de aardbevingen in onze provincie. 'Het is geen genocide of zo. Niet dat die mensen massaal doo...' Wat de laatste woorden van Baudet zijn is niet bekend. De verbinding van de talkshow viel weg.

Aardbevingetjes

Later komt Baudet nog terug op de gaswinning en zegt hij: 'Het is waar dat er aardbevingetjes zijn, maar je moet dat echt niet overdrijven. (...) Je kunt de mensen ook een aandeeltje geven in de Gasunie. En doorboren, doorgaan met het gas eruit winnen.'

Pure waanzin

Volgens Baudet zit er voor meer dan 500 miljard aan gas in de grond in Groningen. 'De totale schade zal in de hele geschiedenis van de boringen oplopen tot maximaal enkele tientallen miljarden.. Dus dat staat totaal niet in verhouding tot elkaar. Het is gewoon pure waanzin om dat niet uit de grond te halen.'

Bekijk hieronder de hele stream. De tweede keer dat de gaswinning in Groningen aan bod komt, is na ongeveer 56 minuten.

Dit bericht is aangevuld met de uitspraken die Baudet later in de stream deed over Groningen.

