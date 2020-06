Lopend Vuur: Vroeger was tv veel leuker

En dus zaten we avond aan avond massaal aan de buis gekluisterd. 'Haartjes nat, nog even op', zongen Van Kooten en De Bie immers.

Tegenwoordig hebben we meer tv-zenders dan ooit en hebben we Netflix, Videoland en diverse andere online aanbieders. En het uitgesteld kijken is inmiddels populair geworden. Een ouderwetse tv-avond lijken we alleen nog te beleven tijdens het Songfestival of een belangrijke voetbalwedstrijd. Maar is het tv-aanbod daardoor leuker of minder leuk geworden?

Ons Lopend Vuur:

Praat mee

De Gouden Koets hoort thuis in een museum

Dit was ons Lopend Vuur van gisteren. Maar daar zijn de meeste van jullie het niet mee eens. Van de 6.121 stemmers beantwoordt 42 procent deze vraag instemmend. 58 procent is het er niet mee eens.