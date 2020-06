Super-de-luxe vogelfotohut in Polder Breebaart is open

Het is niet zomaar een hut, maar één die van alle gemakken is voorzien.

Verzonken in de bodem

De wanden, van twee centimeter dik staal, zijn verzonken in de bodem. De bezoekers, die via een verdekt aangelegd betonnen pad tot aan de hut worden geleid, komen de ruimte binnen via een trapje; door de verdiepte ligging kunnen ze op het niveau van het water naar buiten kijken.

Er staan bovendien comfortabele bureaustoelen en er is apparatuur om camera's op te plaatsen. Voor de koude dagen is er verwarming aanwezig.

Het interieur van de hut (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Spiegelglas

De hut is voorzien van spiegelglas, maar omdat dat glas door weer en wind niet goed schoon te houden is kunnen de fotografen hun lens door twee horizontaal aangebrachte rijen borstels steken. Op die manier kunnen ze met hun lens vogels als de goudplevier, smient, lepelaar, kluut, grutto of temminck strandloper verschalken.

De hut ligt verzonken en verscholen in Polder Breebaart (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Die vogels lopen of zwemmen in de 'Plas-dras', waarop je vanuit de hut uitkijkt. Het water in de plas vlak vóór de spiegelruit blijft met behulp van een vlotter, pomp en overloop op hetzelfde niveau. Dat is belangrijk om sommige soorten vogels te kunnen verleiden er neer te strijken en te gaan broeden.

Plevierkuiken, gefotografeerd vanuit de nieuwe vogelfotohut (Foto: Astrid Mellema)

Juni binnen 3 uur volgeboekt

De hut is een initiatief van de Twent Han Bouwmeester, die tien vogelfotohutten in Nederland en één in Gambia heeft gebouwd. De hut bij Polder Breebaart wordt beheerd door het Groninger Landschap. Volgens woordvoerder Silvan Puijman komen mensen uit heel Nederland op de hut in het brakwatergetijdengebied af:

'Begin juni kon er gereserveerd worden, binnen drie uur was de hele maand juni volgeboekt.'

Tureluur, vastgelegd vanuit de nieuwe hut in Polder Breebaart (Foto: Han Bouwmeester)

Volgens Puijman heeft de hut grote aantrekkingskracht omdat er in de Polder Breebaart andere vogels te zien zijn dan bij de overige hutten van Bouwmeester, die met name in bosrijke gebieden zijn gebouwd. Er kunnen maximaal drie bezoekers in de hut, die in juni en juli een aangepast tarief betalen.

95 euro per dag huur

Uiteindelijk gaat de huur, net als bij de andere hutten van Bouwmeester, 95 euro per dag bedragen. Een deel van dat geld gaat naar Het Groninger Landschap, voor het beheer van de polder.

In verband met het coronavirus mag er voorlopig maar één bezoeker tegelijk in de hut, tenzij het om leden van één gezin gaat.