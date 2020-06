Reserveren voor boot naar Schier verloopt moeizaam: 'Dit is heel amateuristisch' (update)

Wie dinsdagochtend naar de website van WPD gaat om een reservering te plaatsen, krijgt een foutmelding. De website is slecht en soms zelfs helemaal niet bereikbaar.

Probleem op probleem

De problemen stapelden zich op. ‘Eerst vloog door de vele aanvragen ons online betalingssysteem eruit en vervolgens de hele website. Toen gingen mensen ons bellen en raakte de telefooncentrale overbelast en onbereikbaar. Tot overmaat van ramp krijgen we vervolgens 500 e-mails per minuut. Ook dat kunnen we niet aan‘, zegt directeur Ger van Langen van WPD.

Het reserveringssysteem is ingevoerd zodat de vervoerder het aantal passagiers kan reguleren. WPD wil er ook mee voorkomen dat reizigers bij drukte voor onverwachte verrassingen en teleurstellingen komen te staan. Voorheen konden toeristen nog op de bonnefooi naar het eiland. Ook het dragen van een niet-medisch mondkapje is voortaan verplicht.

Niet allemaal tegelijk

Het online reserveringssysteem was in de loop van de ochtend weer mondjesmaat bereikbaar. Omdat de servers overbelast zijn, is het momenteel alleen mogelijk om afvaarten te reserveren tot en met 22 juni 2020.

WPD verzoekt reizigers niet allemaal tegelijk een kaartje te kopen. ‘Duizenden mensen die tegelijk iets willen, kan geen enkel systeem aan. Je kunt ook later een kaartje kopen’, zegt Van Langen.

De rederij zegt de drukte dinsdagochtend desondanks te hebben voorzien: 'We hadden ons telefoonteam verdubbeld en we hadden veel extra data ingekocht’, aldus Van Langen.

Onvrede op Schiermonnikoog

Op het eiland is onvrede over de gang van zaken. ‘Ik kan er met mijn gezonde verstand niet bij dat dit gebeurt. Je kondigt een systeem aan en dan zorg je dat dit goed werkt. Desnoods gooi je het systeem een week eerder online’, zegt Remko de Bruijne van Hotel Graaf Bernstorff. ‘Het lijkt wel alsof ze iets simpels in elkaar geknutseld hebben.’

De Bruijne is boos en vreest dat dit hem klanten kost. Mensen konden de afgelopen dagen geen ticket voor de heen- en terugreis boeken. Hij is bang dat gasten gaan annuleren. Hij heeft een advocaat in de arm genomen en onderneemt juridische stappen als hij merkt dat hij hierdoor omzetverlies heeft.

‘De advocaat heeft al contact opgenomen met WPD om kenbaar te maken dat ze het nu goed moeten regelen. Dit is heel amateuristisch’, zegt de Bruijne.

'Schandalige actie'

Directeur Ger van Langen is niet te spreken over de actie van de Bruine. ‘Dit is een schandalige actie. We zitten in een GRIP 4-situatie met elkaar. Dat betekent dus dat er een noodsituatie is. Daar moeten we met ons allen rekening mee houden. Ik wil ook een goed werkend reserveringssysteem.’

‘Ik ben deze coronacrisis meer dan zat. Wij zijn gebonden aan regels, draaien op minder capaciteit en werken met man en macht om iedereen een overtocht te bieden’, zegt Van Langen.

Bij de kassa

De mensen die dinsdagochtend met de boot wilden, hoefden geen reservering te hebben en konden bij de kassa een bootticket kopen.

Het verplicht reserveren zou eerder vanaf 1 juni zijn. Maar omdat de systemen toen nog niet gereed waren, is die datum verplaatst naar dinsdag 16 juni.

Update: Dit bericht is geüpdatet met de informatie dat het reserveringssysteem weer gedeeltelijk online is.



