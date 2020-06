Proef in bevingsgebied voor meer regie monumenteneigenaar stap dichterbij

Eigenaren van monumenten in het aardbevingsgebied willen al jaren meer eigen regie bij het herstel van schade. Een proef met een centrale rol voor de eigenaar is nu een stap dichterbij, want uit een onderzoek door oud-directeur Pieter Siebinga van het Nationaal Restauratiefonds blijkt dat bij iedereen de wil er is om zo'n proef uit te voeren.

De Vereniging Groninger Monument Eigenaren (VGME) liet door Siebinga onderzoek doen naar de mogelijkheden voor de proef, omdat de VGME al langer een integrale aanpak wenst voor monumenten in het bevingsgebied waarbij schadeherstel, versterking, verduurzaming en onderhoud in één keer worden aangepakt.

Brede bijval

De voormalig directeur van het Nationaal Restauratiefonds sprak met onder meer de ministeries van Binnenlandse Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de provincie, gemeenten, erfgoedorganisaties en met de Nationaal Coördinator Groningen en de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. De conclusie van Siebinga is dat er brede bijval is voor het plan.

Het aardbevingsgebied kent 1.439 rijksmonumenten en 876 gemeentelijke monumenten. Daarnaast zijn er 31 beschermde stads- en dorpsgezichten. Een deel van die monumenten heeft te maken met aardbevingsschade en moet daarnaast ook versterkt worden.

Eigen oogkleppen op

Uit de gesprekken die Siebinga voerde, blijkt dat de handen op elkaar kunnen voor een proef met zo'n integrale aanpak. Wat volgens de oud-directeur tot nu toe vooral misgaat, is de afstemming van allerlei zaken. 'Iedereen doet zijn best, maar wel met de eigen oogkleppen op', aldus Siebinga. 'Dat is het hele dilemma. Iedereen wil het oprecht goed doen, maar ja, je moet af en toe ook eens achter een muur kijken.'

'Binnen de bestaande structuren moet er een betere samenwerking worden opgetuigd, zo is de algemene overtuiging', vat hij zijn onderzoek samen. 'Als je als professional naar de situatie in Groningen kijkt, word je er natuurlijk niet vrolijk van.'

Moet nog verzilverd worden

Bij de Vereniging Groninger Monument Eigenaren zijn ze blij met de uitkomst van alle gesprekken, zegt voorzitter Derk Kremer. 'Vooral vanwege het brede draagvlak voor onze zienswijze', vertelt hij.

Toch durft Kremer ook weer niet té blij te zijn: 'De race is nog niet gelopen. Het ziet er allemaal goed uit en er is ook vertrouwen, maar draagvlak is slechts een intentie. Het moet allemaal nog wel verzilverd worden.'

Proef met vijftien monumenten

De proef moet starten met maximaal vijftien rijksmonumenten, waarvan tien alleen schade hebben en vijf ook met de versterkingsoperatie te maken hebben. Met hulp van restauratiearchitecten kan dan aan een integrale aanpak worden gewerkt. De proef zou moeten starten in de gemeenten Loppersum, Midden-Groningen en Het Hogeland.

Wanneer de proef een succes is, hoopt de VGME dat de aanpak wordt uitgerold voor alle erfgoedpanden. De VGME hoopt dat de proef nog voor het eind van dit jaar van start gaat. Maar het woord is eerst aan bestuurlijk Den Haag, want die moet de nieuwe aanpak daadwerkelijk mogelijk te maken.



