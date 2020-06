Diplomauitreiking in coronatijd: ludieke oplossingen, maar opa en oma mogen niet mee

Het is normaal gesproken een moment dat je met ouders en opa's en oma's deelt: je diploma-uitreiking. Voor de jongeren die dit jaar eindexamen deden, is alles anders. Vanwege corona zijn de traditionele bijeenkomsten in de aula of gymzaal op school niet mogelijk. Maar wat kan wel?

Lang niet alle scholen laten het achterste van hun tong zien, omdat ze hun eindexamenleerlingen graag willen verrassen. Duidelijk is wel: allemaal worstelen ze met het afstand houden en het maximum aantal mensen dat er bij aanwezig mag zijn.

Helemaal niemand

Noorderpoort-studenten van de opleiding mbo-verpleegkundige balen. Zij mogen helemaal niemand meenemen; er komt alleen een livestream. Studente Esther al Khouri: 'Dat is toch een andere sfeer dan je wil. We hebben hier vier jaar hard voor gewerkt.' De studenten snappen niet waarom niemand welkom is. 'We zijn maar met dertien in de klas, dus dat kan wel met die regel van dertig mensen. Ik had mijn ouders en broertje mee willen nemen.' Klasgenote Esmee Schut deelt die mening. 'Dat je dan eindelijk dat papiertje in ontvangst mag nemen, is toch iets wat je graag met familie wilt delen.'

Noorderpoort-woordvoerder Mark Timmers laat weten dat de school de studenten binnen de maatregelen die er gelden toch zo goed mogelijk in het zonnetje probeert te zetten. 'Natuurlijk hadden ook wij het liefst de ouders uitgenodigd bij de uitreiking. Dat moeten we in dit geval via een videoverbinding doen, want alleen zo kunnen we alle groepen studenten van onze zorgopleidingen – en dat zijn er behoorlijk veel – in ons schoolgebouw uitnodigen binnen de geldende hygiënemaatregelen. Maar ook in deze situatie; we maken er een feestelijk moment van!'

Ook bij het Praedinius Gymnasium in de stad mag familie er niet bij zijn. De uitreiking vindt plaats in de Nieuwe Kerk met leerlingen en docenten; belangstellenden zijn aangewezen op een livestream. Een bewuste keuze, omdat de geslaagden het volgens Openbaar Onderwijs Groningen vooral belangrijk vinden om het met elkaar mee te maken.

Alleen of in groepjes

De verschillende locaties van het Dollard College kiezen elk een eigen aanpak. De ene school kiest er voor leerlingen één voor één hun diploma te geven, zodat er genoeg ruimte is om familie mee te nemen. De andere maakt groepjes van leerlingen die worden toegesproken door hun mentor. Zij mogen maximaal twee mensen meenemen. Weer een andere locatie houdt een drive-in rond de school. Op de locaties zijn hapjes voor de aanwezigen; elke familie krijgt een eigen schaal, zodat het corona-verantwoord is.

Ook de verschillende locaties van Terra doen het op eigen wijze. Op de ene locatie lopen de geslaagden door een versierde gang, op een andere is een groot lokaal gecreëerd waar groepjes leerlingen met drie genodigden de uitreiking kunnen bijwonen. Bij het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum in Appingedam mogen leerlingen twee mensen meenemen, niet meer. De diploma-uitreiking kent allerlei vormen; van een carroussel tot een drive through.

Hogere sferen

De opleiding verpleegkunde van het Alfa-college sluit het examenjaar af in hogere sferen. Een van de docenten woont in een kerkje en laat de studenten daar hun diploma ondertekenen. Ze mogen elk drie mensen meenemen. Een andere docent van deze opleiding brengt met zijn busje de diploma's langs en legt dit vast met een dronecamera.

De studenten van de BBL-opleidingen Leidinggevende en Bouw& Infra mogen met de auto dwars door het praktijkgebouw rijden. Daar spreekt de mentor hen toe, waarna ze aan de voorkant het gebouw weer uit rijden. Onder een overkapping stapt de student uit om zijn handtekening te zetten.

Auto

De auto wordt door meer scholen als oplossing gebruikt om toch wat familieleden mee te kunnen laten genieten. Ook het Winkler Prins in Veendam kiest voor de auto. De eindexamenleerlingen melden zich met hun familie in de auto bij stadion De Langeleegte, waar hen een heel programma te wachten staat. Het is de bedoeling dat de lokale televisiezenders het feest uitzenden, zodat opa's en oma's ook kunnen meekijken. Projectleider Frans Warntjes: 'Zo is het een mooi einde van een bijzonder schooljaar.'

Op RSG Ter Apel krijgen de geslaagden een Tour of Fame. De geslaagden gaan per klas in een voertuigenoptocht naar school. Op een veld daar is dan een eindexamenfeest. Om de beurt gaan ze met maximaal twee genodigden naar binnen voor het tekenen van hun diploma, een foto en een gaasje bubbels. Coördinator leerlingenzaken Marian Fischer: 'We zijn als school erg trots op onze leerlingen en vinden dat ze extra aandacht verdienen, in het zonnetje gezet mogen worden en een feestelijke afsluiting verdienen na zo'n bijzondere en lastige examenperiode. Het gala moeten ze ook al missen en daarom dus deze 'Tour of Fame'.'

Voetbal

Het stadion van FC Groningen doet deze weken ook dienst als diplomapodium. Het Alfa-college laat studenten die de afgelopen jaren hun opleiding aan de Boumabulevard volgden uit de spelerstunnel komen. Ouders mogen op de tribune kijken; na afloop is er een toast met drinken dat bij binnenkomst al is uitgedeeld. Ook hier kunnen overige belangstellenden meekijken; dit gaat via een livestream.

Vrij gewoon

Er zijn ook scholen waar de diplomauitreiking weinig verschilt van voorgaande jaren. Bij het Maartenscollege in Haren bijvoorbeeld is de gymzaal net als altijd het toneel van de uitreiking. Marg Schoenmaker krijgt daar begin juli jaar vwo-diploma. 'Normaal ben je met je hele jaar en nu alleen met je mentorklas. Maar ik had zelf verwacht dat we helemaal geen uitreiking zouden krijgen. Ik vind het leuk dat ze nog een alternatief hebben verzonnen.'

Ook hier geldt wel een beperking op het aantal mensen dat je mag komen toejuichen. 'Je mag twee mensen mee. Ik neem mijn vader en moeder mee, maar ik heb ook nog een broer en een zus. Het is heel jammer en wel even pittig dat zij niet mee mogen. Zij moeten via een livestream kijken.'

