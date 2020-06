GGD test uit voorzorg klasgenoten van besmette leerling (update)

Maandagavond stelde de schooldirectie van obs De Oleander in Stadskanaal ouders op de hoogte van een besmetting in groep 5-6-7. Het schoolbestuur besloot om uit voorzorg de komende twee weken thuisonderwijs te geven aan de groep.

Testen is een voorzorgsmaatregel

De schooldirectie liet maandagavond weten dat er meer kinderen zijn met ‘vergelijkbare coronaklachten’. De GGD heeft contact met meerdere ouders om die klachten te inventariseren en de leerlingen te testen. Om hoeveel leerlingen het gaat, is niet bekend.



Het testen van de andere leerlingen met coronaklachten is vooral een voorzorgsmaatregel, zegt Van den Boogaard. ‘Het betekent zéker niet dat we ervan uit gaan dat zij het virus ook hebben. De grootste kans is dat de klachten worden veroorzaakt door een ander verkoudheidsvirus.’



Link met scholenopening 'te makkelijk'

Schoolbestuurder Marieke Andreae uitte maandag haar zorgen over de besmetting op school, omdat de scholen pas kort volledig open zijn. ‘Als je dan toch binnen een week een besmetting ziet bij een van de leerlingen, dan baart dat wel zorgen’, zei Andreae.



Maar Van den Boogaard vindt het te vroeg om die zorg te hebben. ‘Het is te makkelijk om te concluderen dat de besmetting komt door de opening van de scholen. Er zijn weinig besmettingen in onze regio, maar het virus is er nog wel en dus kan dit gewoon gebeuren.’ De GGD probeert de oorsprong van de besmetting te achterhalen.



Leerlingen in de gaten houden

Intussen is de GGD bezig met bron- en contactonderzoek van betrokkenen. Klasgenoten en ouders hebben een brief ontvangen waarin de GGD instructies geeft. De komende twee weken moeten ouders hun kind extra goed in de gaten houden. Bij klachten moeten ze contact opnemen met de GGD zodat er een test kan worden afgenomen. Gezinsleden van de besmette leerling krijgen het ‘strikte advies’ om twee weken in thuisquarantaine te gaan.



Het besluit van het schoolbestuur om de rest van de klas de komende twee weken thuisonderwijs te geven gaat verder dan het GGD-advies. Volgens Van den Boogaard kunnen kinderen zonder klachten het reguliere programma volgen.



‘We weten inmiddels uit verschillende onderzoeken dat de kans op verspreiding tussen kinderen en van kinderen op volwassen klein is’, zegt Van den Boogaard.

Toch thuisonderwijs

Bestuurder Marieke Andreae van Opron geeft aan dat het besluit niet alleen op medische grond is gebaseerd, maar dat ook onrust onder ouders en leerlingen een rol speelt. Met het besluit om tot 25 juni thuisonderwijs te verzorgen hoopt ze 'rust en duidelijk te geven'.

In een brief aan de ouders schrijft de directie van de school: 'De GGD heeft aangegeven dat het niet strikt noodzakelijk is dat de leerlingen uit groep 5,6 en 7 thuisblijven, maar gezien het feit dat in deze klas een paar kinderen verkouden waren, hebben we in overleg met het bestuur besloten om uit voorzorg en veiligheid voor uw kinderen deze klas de komende 1,5 week thuisonderwijs te geven.We begrijpen dat dit onverwacht kwam en voor sommige ouders lastig is, maar we handelen vanuit de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van uw kind en hopen op uw begrip hiervoor.'

Dit bericht is aangevuld met de motivering van schooldirectie en schoolbestuur om thuisonderwijs te geven.



