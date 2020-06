'Je zit toch niet bij elkaar op schoot? Weg met 1,5 meter op terrassen!'

Twee uur na de publicatie van ons artikel met een poll erbij, geeft 45 procent van de stemmers aan dat ze de anderhalvemeterregel voor terrassen onnodig vindt. Een kleine minderheid dus. Maar het is die minderheid die zich in de reacties op Facebook flink laat horen. Sommige Groningers lijken klaar te zijn met de anderhalvemetermaatregelen, zowel op terrassen als elders.

Niet te rijmen met andere regels

Jan: 'Eerder heeft de GGD al bekendgemaakt dat er buiten geen overdracht is. Met het bericht van de GGD dat er na het protest op de Dam geen besmettingen bij kwamen, kan je die stomme regels wel opheffen.' Hij heeft het daarbij wel specifiek over de regels voor buiten zijn in de zomer. 'Over de winter en het griepseizoen is nog veel onbekend, daar moet nog veel over worden onderzocht.'

Richard kan de maatregel niet rijmen met andere maatregelen. 'Die hele 1,5 meter heeft geen nut. Vooral niet als je wel dicht op elkaar mag zitten in een vliegtuig in verband met goede luchtcirculatie - wat een onzin. Maar buiten, waar de luchtcirculatie nog beter is, mag het niet.'

Jo verwoordt het iets anders: 'Normaal zit je toch ook niet allemaal bij elkaar op schoot? Weg met die 1.5 meter!'

Kan je vertrouwen op gezond verstand?

Veel reageerders vertrouwen op de medewerking van andere mensen, en gaan er vanuit dat mensen thuisblijven als ze zelf klachten hebben. Ingmar: 'Als iedereen z'n gezond verstand gebruikt en met klachten niet gaat deelnemen aan het openbare leven, dan kan het best zonder de 1,5 meter, lijkt me.'

Ook Johan denkt dat mensen met klachten of angst voor corona wegblijven. '1,5 meter gelijk afschaffen, dan wordt het tenminste weer gezellig overal op terrassen en cafés. Mensen die het niet aandurven blijven toch wel thuis.'

Maar zo werkt het volgens Annet niet. Ze is ervaringsdeskundige, schrijft ze: 'Ik heb tenminste drie personen besmet terwijl ik zelf nog geen klachten had, dus deze redenering klopt niet. Dat gebeurde drie dagen voordat ik ‘s nachts wakker werd door de benauwdheid.'

Accepteer dan ook de gevolgen

Kor schrijft gekscherend dat de regels zo weinig worden nageleefd, dat ze ook wel afgeschaft kunnen worden.

'Mensen houden zich zich er niet meer aan en hebben lak aan de goed bedoelde veiligheidsmaatregelen van de specialisten, die een nieuwe golf van corona willen voorkomen. Ik zou zeggen: ga gerust uw gang. Maar accepteer dan straks ook de consequenties wanneer het virus weer de kop opsteekt. Een nieuwe lockdown is vervelend, de economie krijgt dan ook weer een klap te verduren.'

De gulden middenweg?

Wolter pleit voor een tussenweg, die hier en daar ook al is te zien op terrassen. 'Afstand tussen de tafels is een prettig idee, en bediening op afstand zorgt ook voor een veilig gevoel. Maar ik kies voor de personen met wie ik aan tafel zit, dus daar mag het best wel wat dichter op elkaar.'

