Loppersum schrijft zwarte cijfers, maar zorgen over toekomst

De coronacrisis en de tekorten in de zorg kosten dit jaar miljoenen euro's extra.

Zorgen

'Voor de begroting van 2020 moesten we al meer moeite doen om die sluitend te krijgen', zegt Slager. 'Als je kijkt naar de ontwikkelingen van de afgelopen maanden, maak ik me daar zorgen over. Het Rijk zegt gemeenten te compenseren, maar hoe? Dat klinkt mooi, maar er is nog veel onduidelijk.'

De gemeente heeft volgens Slager slechts een beperkt aantal mogelijkheden om in te grijpen. 'Personeel kun je lastig op bezuinigen, want je moet het werk wel met een bepaald aantal mensen doen. Onderhoud kun je ook niet zomaar mee stoppen, want dan komt het de jaren daarna dubbel en dwars terug.'

Wethouder Bé Schollema (PvdA/GroenLinks) benadrukt opnieuw dat het Rijk te weinig geld geeft om alle gemeentelijke taken uit te voeren. 'Vanuit alle gemeenten komen papieren met angstkreten in een lade. Als het Rijk zo doorgaat, ontkomt er bijna geen enkele gemeente aan een artikel 12-status.'

Fusiegemeente

Aangezien Loppersum over ruim een halfjaar samengaat met Delfzijl en Appingedam, willen de gemeentebestuurders op een rij zetten wat de financiële situatie van de nieuwe gemeente wordt. 'We willen dat nu op tafel krijgen, zodat we straks geen ingrijpende beslissingen hoeven te nemen', zegt burgemeester Hans Engels.

Zo moet voorkomen worden dat de belastingen in Eemsdelta voor inwoners plotseling met vele procenten moeten stijgen, wat ook bij andere Groningse herindelingsgemeentes is gebeurd.

Kleine plus

Loppersum heeft 2019 met in totaal 1,6 miljoen in de plus afgesloten, maar een groot deel van dat geld moet nog uitgegeven. Uiteindelijk blijft daar 22.000 euro van over, dat naar de gemeentekas gaat.



