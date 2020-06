RUG-hoogleraar: 'Stop direct met online onderwijs'

Albers houdt dinsdag in zijn wekelijkse column de Ukrant een vurig betoog om zo snel mogelijk te stoppen met het geven van online onderwijs. 'We hebben drie maanden lang noodgedwongen online onderwijs gegeven. Akkoord gaan om nog een half jaar zo door te gaan, is akkoord gaan met onszelf overbodig verklaren', schrijft hij.

'Het is als de verbouwing van je badkamer in je huis. Het is prima als je een paar maanden bij iemand anders moet douchen en in de keuken je tanden moet poetsen, maar heel lang houd je dat niet vol', legt Albers uit.

Persoonlijk contact ontbreekt

De hoogleraar loopt regelmatig tegen problemen aan bij het geven van online colleges. 'Denk aan werk- en onderzoeksgroepen. Die hebben intensieve en persoonlijke begeleiding nodig. In het echt zou je even over hun schouder meekijken, maar nu kan dat niet. Ook hebben studenten na een hoorcollege soms vragen. Als één of twee studenten vragen hebben, prima. Maar als dat er meer zijn, is het al niet te doen.'

Collegezalen beperkt gebruiken

De komende tijd moet worden gezocht naar een middenweg, om het onderwijs op de universiteit langzaam weer op te kunnen starten, vindt Albers.

'We moeten natuurlijk niet direct collegezalen gaan vullen met driehonderd man. Dan staat na het college ook driehonderd man buiten te wachten, dan kun je geen afstand houden. Maar nu worden alle collegezalen helemaal niet gebruikt. We moeten kijken of het mogelijk is om daar toch met kleine groepjes terecht te kunnen.'

Straks zegt het kabinet dat we de universiteitsgebouwen ook wel kunnen gaan verkopen Casper Albers - hoogleraar statistiek RUG

Met de vuist op tafel slaan, dat is wat er volgens Albers moet gebeuren. 'Als we dit zo door laten gaan dan geven we daarmee een verkeerd signaal af. Dan gaat het kabinet het online onderwijs straks evalueren en dan zeggen ze: 'Het ging toch prima zo?'. Maar het is niet prima. Straks zeggen ze nog dat we ook onze gebouwen op het Zerniketerrein wel kunnen gaan verkopen, zodat ze ons minder subsidie hoeven te geven.'

Nog geen duidelijkheid

Hoe het onderwijs er na de zomer uitziet, is op dit moment nog niet duidelijk. Universiteiten en hogescholen houden er rekening mee dat ook vanaf september nog (deels) onderwijs op afstand wordt gegeven. De hoogleraar statistiek wil zijn zorgen in ieder geval zo snel mogelijk binnen de universiteitsraad delen.

