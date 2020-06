Werkstraf geëist voor veroorzaken verkeersongeluk bij tunnel

De man uit Roden raakte bij het ongeval op 21 februari 2018 op de Provincialeweg N372 bij Leek zelf lichtgewond. Een 72-jarige man uit Joure brak zijn borstbeen en liep gebroken ribben op.

Harde klap

De 21-jarige Rodenaar was die dag bij een kennis in Marum geweest. 'In de tunnel hoorde ik ineens een harde klap', zei de verdachte tegen de rechters. Hij was grotendeels op de linker weghelft beland en frontaal tegen een andere auto gebotst.

Hij klom na het ongeluk uit zijn auto en haalde het slachtoffer uit zijn wagen. 'Ik zag dat zijn auto begon te roken, ik was bang voor brand', zei hij tegen de rechter. Uit het onderzoek bleek dat de verdachte grotendeels op de verkeerde weghelft had gereden. De man uit Joure kwam hem tegemoet en kon hem niet meer ontwijken.

Frontale botsing

De officier van justitie verweet de Rodenaar 'aanmerkelijk onvoorzichtig en onachtzaam rijgedrag'. De man rommelde kort voor de frontale aanrijding aan zijn autoradio. Dat bekende de verdachte op zitting. 'Maar dat was ver voor de aanrijding, dus dan kan niet de oorzaak zijn.'

Volgens de officier was hier sprake van 'onvoldoende focus bij de weg'.

Twee agenten die op het ongeval afkwamen merkten op dat de 21-jarige bestuurder onder invloed van drugs had gereden. De test wees echter uit dat de man geen drugs had gebruikt.

'Ik maak mij zorgen'

Kort na het ongeval zocht de verdachte het slachtoffer in het ziekenhuis op. Het inmiddels 74-jarige slachtoffer was dinsdag niet bij de strafzaak aanwezig. Hij liet de rechters schriftelijk weten dat hij het bezoek van de Rodenaar erg op prijs had gesteld. Ook verweet hij de jongeman niets.

De verdachte is na het ongeluk in Leek veroordeeld geweest voor te hard rijden én voor rijden onder invloed van drugs. Dat leverde hem een voorwaardelijke rijontzegging en een taakstraf op. 'Ik maak mij zorgen', zei de officier. 'En het voelt als mosterd na de maaltijd, gezien het tijdsverloop in deze zaak, maar ik wil die week voorwaardelijk cel erbij als stok achter de deur.'

Vormverzuim

Volgens advocaat Maartje Schaap heeft de politie direct na het ongeval een gesprek gehad met de 21-jarige man en kwam dit twee maanden later in het procesverbaal terecht als 'verhoor'. Volgens Schaap had de man erop moeten worden gewezen dat hij werd verhoord en is hier sprake van vormverzuim.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.