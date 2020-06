Nog 475 woningen in Stad zonder stroom door brand in elektriciteitshuisje (update)

In een elektriciteitshuisje aan de Vasalislaan in de Groningse wijk Helpman is dinsdagmiddag brand uitgebroken. Daardoor zitten nog 475 adressen in de omliggende wijken zonder stroom, laat Enexis weten.

De brandweer is samen met de netbeheerder een onderzoek naar de oorzaak van de brand begonnen. Aanvankelijk zaten meer dan 1200 adressen zonder stroom.

Voorzichtig te werk

Brandweerlieden zijn uit voorzorg niet direct gaan blussen, aldus een woordvoerder.

'In dit soort gevallen kun je beter even wachten tot Enexis er is, want door te blussen met poeder richt je meestal meer schade aan dan wanneer je even afwacht.'

Vast in lift

Door de brand was ook de stroom in serviceflat Residentie De Wijert uitgevallen. Daardoor zat een onbekend aantal mensen korte tijd vast in een lift. 'Bij de flat sprong gelukkig een noodaggregaat aan, waardoor de stroom snel weer terugkwam', aldus de brandweerwoordvoerder.

Update: het aantal adressen zonder stroom is aangepast nu meerdere huizen weer stroom hebben.