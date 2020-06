Westerkwartier werkt aan gezonder, duurzamer voedsel uit de regio

Doel is uiteindelijk om tot gezonder en duurzamer voedsel te komen, dat bovendien in de regio geproduceerd wordt.

Van boer tot bewoner

Wethouder Elly Pastoor: 'We willen iedereen die zich bezig houdt met voedsel, dat kunnen kleine ondernemers zijn, maar ook grote boeren, of een groenteboer, slager, inwoners van het Westerkwartier, bij elkaar brengen. Dan kunnen ze samen gaan bepalen wat de komende periode dé onderwerpen zijn op het gebied van voedsel en voedselproductie en hoe wij daar met z'n allen vorm aan willen geven.'

Om dat voor elkaar te krijgen worden er de komende maanden bijeenkomsten gehouden waaraan alle geïnteresseerden mee kunnen doen. Begin oktober moet het voedselakkoord klaar zijn.

Food Factory

Het project wordt getrokken door de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. Dat is een maatschappelijke onderneming die innovaties op het gebied van onder meer voedsel en energie in het Westerkwartier bedenkt en ontwikkelt.

Directeur Hans Bergsma: 'Het belangrijkste is dat we allerlei mensen bij elkaar brengen, dat is lastig in deze coronatijd maar het gaat wel lukken. We willen de speerpunten helder krijgen. Een van de onderwerpen is 'The Food Factory' waar we al een tijd mee bezig zijn. Daar worden producten verwerkt die in de regio beschikbaar zijn. Er is bijvoorbeeld een schillerij en een slagerij. Van de producten die er worden verwerkt kun je een maaltijd samenstellen. Dan heb je een verkorte keten.'

Denkt hij niet dat het lastig wordt om tegen bestaande structuren, zoals grootwinkelbedrijven en zuivelcoöperaties op te moeten boksen? 'Nee', zegt Bergsma beslist. 'Daar krijg ik juist energie van.'

Pluktuin

'Het gaat niet alleen om grootschalige projecten', benadrukt wethouder Pastoor. 'Maar ook om kleinere initiatieven zoals een pluktuin. Wij willen dat mensen zich bewust worden van het belang van het onderwerp, en dat ze zich realiseren dat ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan de nieuwe manier van denken rondom voedsel'.