Curator legt miljoenenclaim neer bij Oldambt, gemeente vraagt zich af waarom

Wethouder Erich Wünker: ‘Wij hebben aan de curator gevraagd waar dit bedrag vandaan komt, dus het is nu wachten op de onderbouwing.'

Oldambt heeft op haar beurt weer een claim liggen bij de voormalige aannemer die tijdens de bouw van De Klinker failliet is gegaan.

Conflict

Op 19 april 2012 gaat de gemeente Oldambt in zee met Simon Benus Bouw B.V. Oldambt: ‘In de uitvoeringsperiode is tussen Simon Benus Bouw en de gemeente een conflict ontstaan over onder andere coördinatie van het werk door de bouwkundig aannemer.’

Op 10 maart 2014 worden de werkzaamheden stilgelegd, acht dagen later wordt de aannemer failliet verklaard.

Wij hebben volgens de curator iets niet goed gedaan. Wat dat is? Ik heb geen idee Erich Wünker - wethouder

Claim van curator

De curator heeft een claim bij de gemeente Oldambt neergelegd. Volgens juridische taal ‘voor de schade wegens niet nakoming van de aannemingsovereenkomst’. Veel meer informatie dan dat heeft wethouder Wünker niet.

‘Je kunt in jip-en-janneketaal zeggen dat er een claim bij ons is neergelegd, maar dat wij niet weten waarom. Wij hebben volgens de curator iets niet goed gedaan. Wat dat is? Ik heb geen idee. Daarom hebben wij de curator gevraagd om een overzicht te sturen waarin staat waar dit bedrag vandaan komt. Het is nu wachten op die onderbouwing.’

Claim bij Benus

Terwijl Oldambt wacht op tekst en uitleg, heeft het zelf een claim liggen bij de voormalige aannemer. In totaal gaat dat om een bedrag van 3,5 miljoen euro. ‘Het bedrijf is de afspraken niet nagekomen. Er is niet voldaan aan de opdracht’, zegt Wünker.

Over zowel de claim die bij de gemeente ligt als de claim bij de voormalige aannemer kan de wethouder weinig kwijt.

Oldambt schrijft daarover in een brief naar de gemeenteraad: ‘Het is na verzending van onze brief afwachten hoe de curator hier op reageert. Als er een rechtszaak volgt zal deze behandeld worden door de Raad van Arbitrage Bouw. De inschatting is dat een rechtszaak al snel twee jaar gaat duren. Een inschatting van het verloop van deze rechtszaak is op dit moment niet te geven.'

