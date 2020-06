Schuiling: 'Snel geld nodig om te voorkomen dat kinderen in criminaliteit belanden'

'Het geld moet onder andere ingezet worden voor het opzetten van zomerscholen', zegt burgemeester Schuiling.

Zomerscholen

'Met name in achterstandswijken hebben kinderen een enorme achterstand opgelopen in het onderwijs', ziet de burgemeester. 'Dat komt omdat ze vanuit huis niet genoeg begeleiding krijgen. Als we zomerscholen oprichten kunnen we kinderen bijspijkeren, en ze een basis kunnen geven voor het volgend schooljaar. '

Snelheid geboden

Mocht de wens van Schuiling vervuld worden, dan is snelheid geboden. De zomervakantie begint in Noord-Nederland immers al op 4 juli.

'Ik hoop dat het haalbaar is', zegt Schuiling. 'Maar we kunnen ook niet wachten op de nieuwe kabinetsformatie, want dan zijn we een jaar verder. Intussen zijn de problemen dan nog verder opgelopen.'

'Het klopt dat het een heel korte termijn is. Maar het kabinet heeft aangegeven dat men voor de zomer met concrete maatregelen wil beginnen.'

Criminaliteit

Volgens veertien burgemeesters, ook die van de vier grote steden, dreigen kinderen sneller in de criminaliteit terecht te komen door corona. 'Het gaat om kinderen van 10 tot 14 jaar', zegt Schuiling.

Kinderen van 10 tot 14 jaar komen sneller in de criminaliteit terecht sinds de coronacrisis Koen Schuiling, burgemeester van Groningen

'Een aantal kinderen die thuis niet werden geholpen bij hun schoolwerk over straat gingen zwerven. Ze werden dan door bepaalde types opgepakt om klusjes te doen. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan drugscriminaliteit.'

'Veel te jong'

'Het gaat ook om bezorgklusjes door de hele stad. Daar krijgen kinderen niet genoeg voor betaald, en bovendien zijn ze veel te jong om dat soort dingen te doen.'

'Onder normale omstandigheden zien we al dat bepaalde gure types rond schoolpleinen hangen om te kijken of ze die kinderen ergens voor kunnen inzetten. Dat is eigenlijk versterkt, en dat zien we in heel veel steden in Nederland.'

'Geef die kinderen een kans'

'Die kinderen moeten de kans krijgen om hun eigen weg te gaan. We zien kinderen van veertien jaar om half twaalf nog over straat sjouwen. Dan is er dus gewoon geen ouderlijk toezicht.'

'Die ouders worden er natuurlijk op aangesproken', zegt Schuiling, 'als het er al twee zijn, meestal is er maar één ouder. We moeten die kinderen langer overdag bezighouden.'

Oproep: organiseer kampen en timmerdorpen

Schuiling roept organisatoren op om kampen en timmerdorpen voor kinderen alsnog door te laten gaan.

'Dat soort initiatieven zijn vaak afgezegd, en dat was vaak niet nodig geweest. Mensen hebben de regels soms te streng geïnterpreteerd. Daarom mijn oproep: doe nou activiteiten waar die kinderen een heel leuke vakantie mee kunnen vullen.'

