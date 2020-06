Het Hogeland gaat weer fysiek vergaderen, met 'wisselplekken' voor wethouders

Volgens de gemeente kan dat nu op een veilige manier in de raadzaal van het gemeentehuis in Uithuizen. Het merendeel van de fractievoorzitters is het eens met de beslissing om weer in de raadszaal plaats te nemen.

Door de hele zaal

Om te kunnen vergaderen worden er zitplaatsen voor de raadsleden in de hele raadszaal gecreëerd. Er is plek voor 34 mensen. De 29 raadsleden, de burgemeester, de griffier, eventuele insprekers en een wethouder.

Wethouderwissels

Het voltallige college zal namelijk niet aanwezig zijn. Er is één stoel voor een wethouder gereserveerd. De rest volgt de vergadering via een videoverbinding in een andere ruimte. De wethouders wisselen elkaar wel af gedurende de agendapunten.

Publiek en pers

Het is nog niet mogelijk voor publiek om aanwezig te zijn. Voor insprekers is er ook een ‘wisselplek’ geregeld. Ook pers kan nog niet aanwezig zijn in de raadzaal. De raadsvergadering is live te volgen via Internet.

Lees ook:

- Digitale raadsvergadering: gordijn dicht en goed zichtbaar zijn