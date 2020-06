Bruno Santanera wil begraven worden in eigen tuin: 'Tussen mijn beelden en mijn Sint Jozef'

Santanera wil begraven worden in zijn eigen achtertuin. Hij heeft een verzoek hiervoor ingediend bij de gemeente Delfzijl, en de kans is groot dat hij toestemming krijgt.

BioStabil

De in Turijn geboren Santanera kwam in 1969 met zijn vrouw Ina en vijf kinderen naar Godlinze. Hij importeerde marmer uit Italië en zette zijn tuin vol met beelden. Enkele jaren later startte hij een praktijk voor magneettherapie, waarmee hij vele duizenden mensen naar Godlinze trok.

Zijn bekendheid kwam in een stroomversnelling door de uitvinding van de BioStabil 2000, een magnetische hanger die volgens hem bijdraagt aan de gezondheid en aangeprezen werd door Tineke de Nooij op Tell Sell. De ketting kwam in opspraak na een uitzending van Tros Radar in 2004 en de reclame werd door de Reclame Code Commissie verboden.

De praktijk van Bruno Santanera die nog altijd in Godlinze staat. (Foto: Martijn Drent/RTV Noord)

Beelden al gekozen

De 83-jarige Santanera is nog altijd in goede gezondheid, maar bereidt zich al wel voor op het hiernamaals met een graf voor zijn vrouw en hemzelf. De Italiaanse Groninger weet tot in detail hoe het graf eruit moet komen te zien.

'Daarboven in het midden komt het beeld van Sint Jozef. Dat is voor mij mijn vader geweest, hij weet alles van me. Links en rechts komen beelden van engelen.'

Niet op begraafplaats

Santanera ziet het niet zitten om begraven te worden op de openbare begraafplaats in Godlinze. Dat komt door een conflict met de plaatselijke begrafenisvereniging over de kosten van het graf. Burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl heeft een poging gedaan te bemiddelen.

'De vereniging heeft hem een buitengewoon goed bod gedaan, maar uiteindelijk is gebleken dat Santanera toch liever op eigen grond begraven wil worden', zegt Beukema. De vereniging zelf kan desgevraagd niet op de gesprekken ingaan.

Het beeld van Sint Jozef dat bij Santanera's graf zal worden geplaatst. (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Santanera denkt ook dat sommige bezoekers van het openbare kerkhof zich zouden ergeren aan zijn katholieke beelden, die meer dan anderhalve meter groot zijn. 'Dan gaan ze zeggen: Kijk daar heb je weer die Italiaan, daar heb je weer die katholiek. (...) Ik houd van Godlinze en ik neem het recht om te zeggen: Ik heb Godlinze bekendgemaakt. Ik heb de grootste beeldentuin van Europa gehad en ik wil begraven worden tussen mijn beelden en mijn Sint Jozef.'

Eerste keer

Het komt niet vaak voor dat mensen in hun eigen tuin begraven worden. Sommige boeren hebben deze rechten nog, maar bij particulieren is het een zeldzaamheid. Voor zover bekend is het de eerste keer dat zo'n verzoek bij de gemeente Delfzijl binnenkomt.

dit is heel veel duurder dan begraven worden op de begraafplaats in je eigen gemeente Gerard Beukema - Burgemeester Delfzijl

Volgens de wet mag een gemeente een zogenoemde 'bijzondere particuliere begraafplaats' aanwijzen. Daarvoor moet het bestemmingsplan gewijzigd worden, waar de raad over gaat. Daarnaast moet een tuingraf voldoen aan speciale voorwaarden. Burgemeester Beukema lijkt het in Santanera's geval een goede oplossing te vinden.

'Op zich is het iets wat wij niet stimuleren, maar de wet staat het in principe toe onder beperkte voorwaarden. Als daar aan voldaan wordt, kunnen we het niet tegenhouden. Voor iedereen die dit een goed idee lijkt: dit is heel veel duurder dan begraven worden op de begraafplaats in je eigen gemeente.'

De beelden van de engelen die bij Santanera's graf geplaatst zullen worden (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Vrede mee

Santanera's zoon Roberto zal het graf uiteindelijk onderhouden. Hij woont naast Santanera en runt het naastgelegen partycentrum Klein Italië. 'Dat hij straks bij ons in de achtertuin ligt, daar heb ik geen probleem mee. Ik denk dat het een hele mooie gedachte is. Ik kan het graf wekelijks onderhouden en af en toe eens zeggen: hé Pa, hoe is het? Lig je lekker?'

Mijn vrouw moet het zelf beslissen, zij heeft haar eigen gevoelens Bruno Santanera

Of Santanera's vrouw Ina naast hem begraven zal worden, is nog niet bekend. 'Mijn vrouw moet het zelf beslissen. Zij heeft haar eigen gevoelens. Ik vraag dat niet van haar, ik respecteer haar vrijheid.'

Volgende week besluit

De gemeenteraad neemt volgende week donderdag een principebesluit. Beukema verwacht geen politieke tegenstand. Als er groen licht komt, begint de procedure. Zo moet de bodem onderzocht worden en moet er een bestemmingsplan worden opgesteld. Alle kosten zijn voor Santanera.

'Dit kan minstens een half jaar duren, dus de raad van de nieuwe gemeente Eemsdelta zal hier een besluit over nemen', zegt Beukema.

