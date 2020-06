Fabrikant windmolenmasten STEG beleeft kortstondig faillissement

De maker van windmolenmasten Steel Tower Europe in Hoogezand heeft na een zakelijk geschil twee dagen lang in staat van faillissement verkeerd.

Op 9 juni werd Steel Tower Europe door de Rechtbank Noord-Nederland failliet verklaard. Nadat het bedrijf tegen het vonnis in het verweer ging werd op 11 juni het bankroet vernietigd.

Volgens directeur Herman Roose van moederbedrijf Steel Tower Europe Group (STEG) had een zakelijke relatie het faillissement aangevraagd na een hoog opgelopen conflict. ‘Wanneer je het maar lang genoeg met elkaar oneens bent, dan kan zo’n moment een keer komen’, zegt Roose.

Principes

Over de inhoud van het geschil en over de hoogte van het schuldbedrag wil Roose niks kwijt. ‘Het hoeft niet over veel geld te gaan, het kan soms ook over principes gaan’, aldus Roose.

Steel Tower Europe Group is in 2017 opgezet door de ondernemers Roose en zakenpartner Diederik Binnema. Ze gingen in de Eemshaven bouwpakketten voor stalen windmolenmasten produceren, naar een idee van de windmolenfabrikant Lagerwey.

Van het het Duitse Enercon, het moederbedrijf van Lagerwey, kreeg Steel Tower Europe een jaar na de oprichting een order voor de productie van tachtig masten van zo’n honderd meter hoog.

Die order hielp de onderneming goed op weg en van de tachtig afgesproken molens zijn er nu een kleine zestig stuks geleverd.

Er staat druk op de onderneming, maar we zijn niet ontevreden Herman Roose - Directeur STEG

Toekomstbestendig

Het tijdelijke faillissement zegt niks over de gezondheid van het bedrijf, verklaart Roose, al voelt ook zijn onderneming de effecten van de huidige crisis.

‘We zijn natuurlijk een jong bedrijf in de sector van hernieuwbare energie. Hoe de energietransitie onder de huidige crisis gaat verlopen is een onzekerheid. En we hebben te maken met de omstandigheden. Er staat druk op de onderneming, maar we zijn niet ontevreden over hoe het nu loopt en we zijn toekomstbestendig.’

Naast Steel Tower Europe, vallen ook Staal Service Zuidbroek en Steelcare Hoogezand onder de Steel Tower Europe Group. Bij de onderdelen samen werken een kleine honderd man.

FB Oranjewoud

Vorig jaar stapte de Friese investeringsmaatschappij FB Oranjewoud in Steel Tower Europe Group en werd voor een derde deel eigenaar.

FB Oranjewoud heeft naast een aantal participaties in Friese ondernemingen na de overname van de aandelen van de gemeente Groningen sinds kort ook een aandeel in Groningen Airport Eelde.

Al langer is het voor 82 procent eigenaar van het noordelijke krantenconcern NDC Mediagroep, de uitgever van onder meer het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant.