'FC Groningen grijpt naast Mark Diemers'

Dat meldt Omrop Fryslân dinsdag.

Mondelinge overeenkomst

FC Groningen vist dus achter het net, nadat de club eerder juist goede papieren had. ‘We hebben een mondelinge overeenkomst met elkaar’, zei technisch directeur Mark-Jan Fledderus vorige week dinsdag nog.'

Als je het bijvoorbeeld niet eens bent over één euro reiskosten kun je jezelf afvragen of er een deal is, maar daar is nu geen sprake van. We hadden en hebben alles helemaal op orde.’

Keuring in De Kuip

Maar Feyenoord gooit nu dus roet in het Groningse eten. Deze week is de medische keuring van Diemers in De Kuip. Als dat zonder problemen verloopt, tekent de middenvelder zijn contract bij de Rotterdammers.

Diemers speelt op dit moment nog voor Fortuna Sittard.

Lees ook:

- Diemers-soap duurt voort, Fledderus houdt vast aan overeenkomst

- Mark Diemers: ‘Ik wil graag naar FC Groningen toe’