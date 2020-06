Man rooft dierenartsenpraktijk in Onstwedde leeg: cel en tbs geëist

'Hondsbrutaal' noemde de officier van justitie de inbraken die een 34-jarige Assenaar vorig najaar pleegde. Ze eiste dinsdag voor de rechtbank in Assen twee jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een reeks van negen diefstallen en inbraken, waaronder bij een dierenartsenpraktijk in Onstwedde.

De Assenaar ontkende bijna alles. Dat gold ook voor de inbraak in Onstwedde.

Daar kwam hij volgens de officier van justitie op 25 oktober vorig jaar via een raampje binnen om vervolgens de halve praktijk leeg te stelen. Hij zou onder meer geld, diergeneesmiddelen, instrumenten en tassen en tassen mee hebben genomen. Ook zou hij ervandoor gegaan zijn in de bestelauto van de praktijk.

'Geen respect voor iemands thuis'

Een deel van de spullen werd teruggevonden toen de man begin november een aanrijding kreeg met die bestelauto. In de laadruimte lag een deel van de buit. Ook in twee andere auto's waar de man in reed werden gestolen spullen.

De man sloeg volgens justitie ook toe in bij huizen in Assen, Bovensmilde, Emmer-Compascuum en Marwijksoord. 'Hij heeft totaal geen respect voor iemands huis of thuis. Hij gaat naar binnen en neemt alles mee wat hij tegenkomt. Eén van de huizen is gewoon leeggeroofd', vatte de officier samen. In Bovensmilde brak hij in terwijl de kinderen van het gezin boven lagen te slapen.

Inbraak bij GGZ

Eind augustus vorig jaar werd de Assenaar ook al opgepakt voor een inbraak in een gebouw van GGZ Drenthe in zijn woonplaats. Hij had ook geprobeerd te pinnen met een bankpas die hij daar had buitgemaakt en de politie vond ook nog een gestolen fiets bij hem. Na een paar dagen werd hij onder voorwaarden vrijgelaten. Sinds zijn tweede arrestatie na het ongeluk in november is dat niet meer gebeurd.

De officier vindt dat er genoeg bewijs is voor alle negen misdrijven. Zo is de man meerdere keren te zien op camerabeelden en blijkt uit onderzoek aan zijn telefoon dat hij in de buurt was als ergens werd ingebroken.

'Eis buiten alle proporties'

De man is al veel vaker veroordeeld. Hij heeft daarnaast ook psychische problemen en zei een deel van wat er is gebeurd niet meer te weten, omdat hij vorig najaar in een psychose belandde. Ook is hij drugsverslaafd. Eerdere pogingen om hem te behandelen zijn mislukt.

De officier ziet tbs met dwangverpleging momenteel als enige optie, ook om de maatschappij tegen de Assenaar te beschermen. Volgens de advocaat van de Drent, is de eis buiten alle proporties.

De rechter doet op 30 juni uitspraak.