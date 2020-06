Lopend Vuur: Online onderwijs is een prima alternatief

Dat zegt Casper Albers, hoogleraar statistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Overbodig

Albers houdt dinsdag in zijn wekelijkse column in de Ukrant een vurig betoog om zo snel mogelijk te stoppen met het geven van online onderwijs. Online onderwijs is prima, maar wel als aanvulling, vindt de hoogleraar.

'We hebben drie maanden lang noodgedwongen online onderwijs gegeven. Akkoord gaan om nog een half jaar zo door te gaan, is akkoord gaan met onszelf overbodig verklaren', schrijft hij.

Niet te doen

De hoogleraar loopt geregeld tegen problemen aan bij het geven van online colleges. 'Denk aan werk- en onderzoeksgroepen. Die hebben intensieve en persoonlijke begeleiding nodig. In het echt zou je even over hun schouder meekijken, maar nu kan dat niet. Ook hebben studenten na een hoorcollege soms vragen. Als één of twee studenten vragen hebben, prima. Maar als dat er meer zijn, is het al niet te doen.'

Middenweg

De komende tijd moet worden gezocht naar een middenweg, om het onderwijs op de universiteit langzaam weer op te kunnen starten, vindt Albers.

Op alle scholen en opleidingscentra is de afgelopen maanden gewerkt met online lessen. Op de basisscholen vaak met de hulp van ouders, die thuis les gaven.

