Ook UMCG onderzoekt ontstekingsremmer in strijd tegen corona: 'Mogelijk nog effectiever'

De resultaten van een Engels onderzoek zorgden dinsdag voor groot optimisme, maar in het UMCG in Groningen wordt ook onderzoek gedaan naar een ontstekingsremmer in de strijd tegen corona. Dit middel, Tocilizumab, zou nog wel eens effectiever kunnen zijn en ook de 'gevolgschade' van corona kunnen beperken.

In Engeland is de ontstekingsremmer Dexamethason getest. In Groningen zijn ze sinds april bezig met het testen van een ander medicijn: Tocilizumab.

Overmatige afweerreactie

Internist-Immunoloog Bram Rutgers: 'Tocilizumab wordt nu al gebruikt bij reumapatiënten. Het onderdrukt ontstekingen. Vaak zien we dat coronapatiënten niet in de problemen komen door het virus zelf, maar door een overmatige afweerreactie. De eerste dagen gaat het nog redelijk, maar na zeven tot tien dagen krijgen ze hoge koorts en gaan longproblemen optreden. De afweerreactie van het lichaam brengt zo'n patiënt dan te veel in de problemen. Ingrijpen in het immuunsysteem kan dan zinvol zijn.'

Specifieker remmen

De Engelse studie heeft dat inmiddels uitgewezen. Maar in Groningen is dus gekozen voor een ander middel. 'Dit middel is al aanwezig in Nederland en het remt nog wat specifieker', zegt Rutgers. In het UMCG is al een aantal coronapatiënten behandeld met Tocilizumab. 'Het is eerder al toegepast in Italië en in China. Maar dat was bij patiënten bij wie ze het niet meer wisten. Bij enkele werkte het wel en bij enkele niet. Dat zegt dus nog niet zo veel.'

Vertraging

Voor het onderzoek in het UMCG zijn zo'n 350 patiënten nodig. Rutgers: 'Toen we in april startten, was de verwachting dat er nog zo'n tweehonderd patiënten in het UMCG zouden belanden. We hebben toen geloot wie wel en wie niet mee zou doen aan het onderzoek. Maar uiteindelijk viel het gelukkig mee met het aantal coronapatiënten in het Noorden. We hebben ons onderzoek daarom uitgebreid naar vijftien andere ziekenhuizen in het land. Doordat het virus zich nu rustig houdt, loopt het onderzoek vertraging op. We bereiden ons dus nu voor op een eventuele tweede golf.'

Restschade

De studie is opgezet met als doel om de levens van de helft van de coronapatiënten in het ziekenhuis te redden. Maar bij de patiënten die het redden, is vaak ook nog 'restschade'. Rutgers: 'Na de ziekte is er nog steeds sprake van conditieverlies en longschade. Dit medicijn zou ook die schade kunnen tegengaan, maar dat moeten we nog bekijken.'

