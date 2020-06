NAM-locaties in Midden-Groningen krijgen mogelijk een tweede leven

Verschillende partijen gaan onderzoeken of 14 NAM-locaties in de gemeente Midden-Groningen in de toekomst kunnen worden hergebruikt.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), gemeente Midden-Groningen, Economic Board Groningen (EBG) en Vereniging Groninger Dorpen trekken samen op om te onderzoeken welke locaties geschikt zijn om omgebouwd te worden.

'Er kan ook besloten worden dat locaties weer landschap moeten worden', vertelt wethouder Peter Verschuren.

Afgebroken

Het Rijk heeft besloten om te stoppen met de gaswinning waardoor de 14 locaties van de NAM in Midden-Groningen in de toekomst geen functie meer zullen hebben. In principe is de afspraak dat die locaties weer worden afgebroken.

Maar dat zou in sommige gevallen zonde kunnen zijn: 'Er liggen al pijpleidingen en zware elektriciteitsaansluitingen', vertelt Verschuren. 'Als we bijvoorbeeld ooit iets met waterstof willen doen, dan heb je daar al een fantastische infrastructuur voor liggen.'

In hele aardbevingsgebied

Economic Board Groningen is door de NAM gevraagd om een 'regisserende rol' te vervullen bij het onderzoek. 'Ze hebben ons gevraagd omdat wij het gebied goed kennen', zegt Emme Groot, voorzitter van EBG. De organisatie gaat in het hele aardbevingsgebied kijken naar mogelijk hergebruik van de locaties.

De verschillende partijen starten binnenkort met het onderzoek en bekijken dan per locatie of hergebruik een optie is. Mocht dat niet het geval zijn, vanwege bijvoorbeeld beleid over de omgeving, dan is de NAM verantwoordelijk voor het afbreken van de locatie.



