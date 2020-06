Visserijreus neemt belang in garnalenpelbedrijf Kant

Garnalenpelcentrum (GPC) Kant in Lauwersoog verwacht flink te kunnen groeien, nu een van de grootste visserijbedrijven van Nederland, Cornelis Vrolijk in IJmuiden, een belang in de onderneming heeft genomen.

Die krachtenbundeling zat er al min of meer aan te komen. Dit voorjaar zette Cornelis Vrolijk voet aan Groningse wal door het pand van de failliete garnalenhandel Telson over te nemen. Een deel van dat pand werd (en wordt) verhuurd aan GPC Kant, dat er dagverse garnalen pelt met zelfontwikkelde machines.

Behoefte aan sterke partner

'Dit is waar we op hoopten en naar toe hebben gewerkt. Wij hadden behoefte aan een sterke partner. Als klein familiebedrijf waren wij te kwetsbaar. Wij hebben armslag nodig om in deze markt een stabiele factor te worden', verklaart directeur en mede-eigenaar Alfred Kant.

Cornelis Vrolijk wilde op zijn beurt ook sterker worden op het gebied van het machinaal pellen van garnalen. In 2018 nam het daarom al een belang in Kegge Garnalenhandel in IJmuiden, dat eveneens machinaal garnalen pelt.

Doel is forse groei

De gebroeders Kant verwachten dankzij de deal de komende jaren een flinke groei te kunnen doormaken. Op dit moment wordt de helft van het pand gehuurd, dat wordt straks het hele gebouw.

Bij GPC Kant werken op dit moment twintig mensen. 'Over een jaar verwacht ik dat we er wel tien man bij hebben', zegt Alfred Kant. 'Het is ook de bedoeling dat alle expansie hier plaatsvindt. Hier in Lauwersoog komen de garnalen immers aan land. Als ze hier worden verwerkt, komt dat de versheid van het product ten goede.'

Marokko

Cornelis Vrolijk en GPC Kant verwachten dat er nog veel groeimogelijkheden zijn, omdat het gros van de garnalen nog altijd met de hand in Marokko wordt gepeld. 'Wij pellen hier in Lauwersoog nu 40 à 45 ton per week. Nog geen 10 procent van de markt wordt machinaal gepeld. Wij denken dat er veel meer in zit', aldus Kant.

Gedachten die worden gesterkt door de huidige drukte: 'Doordat er in Marokko vanwege de coronacrisis nu minder pelcapaciteit is, hebben wij het hartstikke druk. We hebben momenteel achttien pelmachines, maar het dubbele zou ook geen probleem zijn want er is veel vraag.'

Volgens Alfred Kant wil het bedrijf zijn activiteiten ook gaan verbreden: 'We willen de garnalen ook zelf gaan doppen en inpakken. En ook willen we diepvriesgarnalen gaan pellen in het voorjaar, als er minder of geen aanvoer van verse garnalen is.'

Niet rentenieren

De broers Klaas, Alfred en Richard Kant behouden de dagelijkse leiding van GPC Kant. 'Wij blijven in dienst van ons eigen bedrijf. Het is niet zo dat we nu kunnen gaan rentenieren', lacht Alfred Kant.

Hoeveel geld met de deal gemoeid is en hoe groot het belang is dat Cornelis Vrolijk heeft genomen, willen beide partijen niet zeggen.



Lees ook:

- Visserijbedrijf Cornelis Vrolijk zet voet aan wal in Lauwersoog

- Januaristormen deden Telson de das om

- Machinaal pellen: revolutie in de garnalenbranche (2016)