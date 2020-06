Ouders houden kinderen thuis na coronabesmetting op basisschool Stad

Tientallen kinderen van openbare basisschool De Beijumkorf in Groningen worden door hun ouders thuisgehouden nadat bij één van de leerlingen het coronavirus is vastgesteld.

Het gaat om ongeveer tien procent op een totaal van 480 leerlingen, verdeeld over de twee locaties van de school. Dat zegt Akkelys Lukkes, lid van het College van Bestuur van scholenkoepel Openbaar Onderwijs Groningen, waarvan De Beijumkorf deel uitmaakt.

Alle ouders hebben een brief van de schoolleiding gekregen waarin zij op de hoogte zijn gesteld van de besmetting. Daarin wordt ook uitgelegd dat hun kinderen gewoon naar school kunnen, tenzij ze klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus. De school volgt hiermee de adviezen van het RIVM en de GGD.

Bezorgdheid

Volgens deze instanties is de kans klein dat een kind een volwassene of een ander kind besmet met het coronavirus Toch lijkt het erop dat niet alle ouders dit advies vertrouwen en liever het zekere voor het onzekere nemen. Lukkes: 'Er is geen sprake van onrust, de sfeer op school is rustig. Maar er is wel bezorgdheid onder de ouders.'

Met het zieke kind gaat het naar omstandigheden goed. Hij of zij blijft twee weken thuis in quarantaine. De GGD is inmiddels begonnen met een contactonderzoek rond de leerling.

Lukkes kan zich voorstellen dat ouders hun kind thuis willen houden door alle onzekerheid rondom corona, maar zou dat zelf niet doen: 'Wij gaan ervan uit dat de GGD en het RIVM weten wat verantwoord is en we volgen altijd hun richtlijnen. Dus ik zou mijn kinderen naar school sturen.'

Thuisonderwijs

Eerder deze week werd bekend dat een leerling van openbare basisschool De Oleander in Stadskanaal het coronavirus heeft opgelopen. Dat leidde tot onrust onder ouders.

Daarom besloot de school dat de andere kinderen uit de klas van de zieke leerling voorlopig alleen thuisonderwijs krijgen. Bij twee andere kinderen van de school, die 'corona-achtige klachten' hadden, is inmiddels vastgesteld dat zij het coronavirus niet hebben.

Ook de thuisblijvers van De Beijumkorf krijgen thuisonderwijs, vertelt Lukkes, maar dan niet met een docent voor de camera: 'Die staat voor de klas dus die heeft geen tijd. Maar ze krijgen wel huiswerk en lespakketjes toegestuurd.'

Vaker getest

Dat er in een week tijd twee besmette kinderen opduiken is niet verontrustend, zegt GGD-woordvoerder Hanneke Mensink, want er wordt nu veel vaker getest. Het is ook heel goed mogelijk dat er al maanden meer kinderen met corona rondlopen. Mensink: ‘We hebben nu drie kinderen op 367 positieve tests, maar in de eerste maanden werd er veel minder getest. Ook nu lopen er vast mensen rond die niet weten dat ze besmet zijn.’

De GGD houdt vast aan de regel dat het niet gevaarlijk is om de scholen open te houden, ook al heeft er een leerling met corona in de klas gezeten. Mensink: 'Omdat het om kinderen gaat, is de kans dat het wordt overgedragen, zowel op kinderen als op volwassenen heel klein. Daarom mogen kinderen tenslotte al heel lang buiten spelen en samen sporten. Zolang volwassenen maar op afstand blijven. Pas als kinderen corona-gerelateerde klachten hebben, adviseren we hen thuis te houden en te testen.’