Minister Kaag brengt bezoek aan Eemshaven en Veendam

In de Eemshaven woont Kaag een aantal presentaties bij over projecten in de Eemshaven. Ze maakt ook nog een boottocht door de haven.

Trots

Directeur Cas König van Groningen Seaports: 'Wij gaan de minister laten zien wat we hier allemaal al doen. Hier vlakbij in de haven ligt bijvoorbeeld het op één na grootste kraanschip ter wereld. Daar zitten vijfhonderd buitenlanders op en die gaan offshore windmolens plaatsen. De hele offshorewereld is een internationaal gebeuren en daar zijn we supertrots op.'

König hoopt natuurlijk ook dat de minister iets komt brengen. 'Wij hebben hier nu een helikopterhaven, maar daar moet juridisch nog wat voor geregeld worden, dus we gaan kijken of we haar daar wat voor kunnen bewegen.'

Kaag woont een aantal presentaties bij over projecten in de Eemshaven (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

In Veendam bezoekt Kaag HyStock van Gasunie. Dat is een project om waterstof op te wekken via zonnepanelen. Ook wordt gekeken of die waterstof kan worden opgeslagen in zoutcavernes in Veendam.