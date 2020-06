Videobellen over de toekomst van Groningen, in Martiniplaza gebeurt het

In online videosessies in het Martiniplaza praten NPG-medewerkers woensdag met Groningers, die hun ideeën voor het project hebben ingezonden.

100 miljoen euro

Onder de 900 inzendingen is in totaal 100 miljoen euro te verdelen. Voorwaarde is dat de plannen bijdragen aan de toekomst van Groningen.

'We zouden eind april gaan brainstormen en bij elkaar gaan zitten, maar vanwege het coronavirus kan dat niet. Daarom doen we het nu op deze manier', zegt NPG-directeur Siem Jansen.

Directeur Siem Jansen van het Nationaal Programma Groningen (Foto: Ronald Niemijer/RTV Noord)

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken verraste een groepje deelnemers woensdagmiddag door ook even kort in te bellen tijdens een van de videovergaderingen.

Krachten bundelen

Voordat de miljoenen worden verdeeld, wordt bekeken of sommige inzendingen aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Als twintig Groningers plannen hebben voor de landbouw, wordt bekeken of die plannen op elkaar aansluiten.

De inzendingen worden verdeeld in vijftig groepen. Per groep worden drie online bijeenkomsten gehouden, waar maximaal negen deelnemers onder leiding van een deskundige sparren over de plannen.

Advies

In oktober maakt een panel een voorstel over hoe de 100 miljoen euro kan worden verdeeld. 'Dan is het aan Provinciale Staten om te bepalen welke ideeën zullen worden uitgevoerd', zegt Jansen.

