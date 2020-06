‘Kabels windparken op zee moeten niet door Waddenzee naar Eemshaven lopen’

De voorkeur van netbeheerder TenneT, het ministerie van Economische Zaken en de regio zelf om de aanlanding van windparken op zee in Eemshaven-West plaats te laten vinden, wekt teleurstelling bij de oppositie in Provinciale Staten.

Aanvankelijk gingen de provincies Groningen en Friesland voor de optie Eemshaven-Oost, zodat de bekabeling niet door kwetsbare delen in de Waddenzee zou lopen en daardoor een betere optie zou zijn voor de natuur.

Energiestroom

Vanaf de windparken moet er een kabelroute richting de Eemshaven komen, om zo de energiestroom goed te laten verlopen.

Maar het ministerie van Economische Zaken en TenneT geven aan dat Eemshaven-Oost geen optie zou zijn, omdat het volgens beide partijen technisch nagenoeg onmogelijk is om dit vorm te geven. De regio heeft daarop haar voorkeursalternatief aangepast aan de wensen van het ministerie en TenneT.

Stormseizoen

‘Voor Eemshaven-Oost zijn er meerdere belemmeringen’, geeft gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) aan. ‘Het kostenplaatje is er een van, maar dat is niet het voornaamste want dat ligt niet bij ons. Maar het is technisch niet haalbaar, er liggen ontzettend veel leidingen. Bovendien loopt de Duitse vaarroute er langs, en moet de lijn in het stormseizoen worden gebouwd. Die aspecten maken het dat Eemshaven-West een betere optie is, wel onder voorwaarden.’

Dat is voor de Partij voor de Dieren, Groninger Belang en de Partij voor het Noorden niet genoeg. Zij vinden dat Eemshaven-Oost opnieuw in beeld moet komen en dat de regio niet hun oren moeten laten hangen naar de stem van het ministerie. ‘Er is een andere variant die veel beter is, en dat is Eemshaven-Oost. En daar blijven we toch voor kiezen’, zegt Partij voor de Dieren-Statenlid Ankie Voerman.

Beschermd natuurgebied

Gedeputeerde Nienke Homan zegt daarop toe opnieuw een haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van Eemshaven-Oost uit te laten voeren. De oppositiepartijen vinden dat deze route de minste effecten heeft, omdat de route niet door beschermd natuurgebied als de Waddenzee loopt.

Mocht het alsnog Eemshaven-West worden, dan hebben de provincies Groningen en Friesland, de betrokken waterschappen en de gemeenten een aantal voorwaarden gesteld aan het ministerie.

Er moet een goed gebiedsproces plaatsvinden, er moet een gebiedsfonds worden opgetuigd om mogelijke schade te compenseren en de Noord-Groningse kust moet behouden worden als hoogwaardig landbouwgebied. Ook moeten de kabels volgens de partijen in een keer worden aangelegd, om zo verstoring door de natuur te voorkomen.

