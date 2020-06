Eerste testen klasgenoten van coronageval op Knoalster basisschool zijn negatief

De eerste signalen duiden erop dat er geen sprake is van een corona-uitbraak op basisschool De Oleander in Stadskanaal. Twee leerlingen die zijn getest hebben het virus niet opgelopen.

Maandagavond werd bekend dat een leerling van de school positief is getest op het virus. Nog zeker twee klasgenoten hadden volgens het schoolbestuur ‘corona-achtige klachten’.

Deze leerlingen zijn getest door de GGD en bleken niet besmet. Schoolbestuurder Marieke Andreae is opgelucht. ‘Na het nieuws van maandag is dit heel fijn om te horen.’

Nog handvol getest

Volgens Andreae wordt er nog een handvol leerlingen van de basisschool door de GGD getest. De uitslag daarvan wordt later deze week verwacht. ‘De komende dagen zullen er uitslagen binnendruppelen. De GGD doet onderzoek en test af en toe nog leerlingen.’

De leerlingen uit groep 5-6-7, waar de besmetting is gevonden, krijgen tot 25 juni thuisonderwijs. De rest van de leerlingen mag gewoon naar school komen. Volgende week beslist het schoolbestuur wat er daarna gebeurt.

Andere besmettingen

Naast de school in Stadskanaal werd woensdagochtend bekend dat ook op een school in Stad, de Beijumkorf, een leerling besmet is met het coronavirus. In tegenstelling tot in Stadskanaal, mogen de klasgenoten van de besmette leerling wel gewoon naar school, mits ze klachtenvrij zijn.

Ook op een kinderopvang in Paterswolde is het coronavirus opgedoken. Daar bleek een medewerker besmet. De opvang sloot daarop per direct de deuren.

Kinderen

De GGD laat weten dat van de bijna 400 besmette mensen in de provincie er drie kinderen zijn. Dat is minder dan 1 procent.

De instantie maakt zich daarom nog niet direct zorgen. 'Dit hoort erbij in een pandemie.'

Lees ook:

- GGD test uit voorzorg klasgenoten van besmette leerling

- Leerling basisschool De Oleander in Stadskanaal besmet met corona