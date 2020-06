Delfzijlsters krijgen nieuwe afvalcontainers, ook voor oud papier

De Delfzijlsters behouden ook hun huidige grijze container. Daar kunnen ze vanaf december dit jaar oud papier en karton in kwijt.

Doel: minder papier in restafval

Inwoners moeten hun oud papier nu nog bundelen of in dozen stoppen, en dit bij de weg zetten. De gemeente en afvalinzamelaar Virol hopen dat de nieuwe inzamelingsmethode via containers leidt tot minder papier in het restafval.

Op dit moment bedraagt de hoeveelheid papier in het restafval nog 8 procent, de gemeente wil dat terugbrengen naar 0. Ook streeft de gemeente ernaar om de hoeveelheid restafval te verminderen van 165 naar 100 kilo per persoon per jaar.

Opbrengst blijft voor organisaties

De opbrengst van de inzameling van oud papier blijft bestemd voor verenigingen en andere organisaties.

'We dragen de vrijwilligers die oud papier inzamelen in onze gemeente een warm hart toe. We vinden het belangrijk dat ze betrokken zijn bij de nieuwe inzamelingsmethode', stelt wethouder Jan Menninga. 'Samen gaan we voor een efficiëntere inzameling met een hogere opbrengst voor de organisaties.'

Vanaf september meer informatie

De gemeente gaat inwoners vanaf september informeren over de nieuwe manier van inzamelen.

Voor de inzameling van oud papier in flats en het centrum van Delfzijl wordt nog naar een geschikte inzamelingsmethode gezocht.

