Financieel debat over 2019 voelt vreemd in coronatijd

In de gemeenteraad van Groningen wordt woensdag gesproken over de financiële resultaten van het afgelopen jaar. 'Dat voelt soms een beetje als mosterd na de maaltijd, en dit jaar is dat nog erger dan anders', verwoordt Wesley Pechler (PvdD) het gevoel dat bij meerdere partijen heerst.

De gemeente hield afgelopen jaar nog ruim veertig miljoen euro over. Het gros van dat geld wordt dit jaar alsnog uitgegeven aan haar oorspronkelijke doel en dus geeft die veertig miljoen enigszins een vertekend beeld.

Coronabuffer

Toch zette wethouder Financiën Paul de Rook (D66) eind mei een klein deel (2,7 miljoen euro) opzij als 'coronabuffer'. Een week later kondigde hij aan dat dat bij lange na niet genoeg zou zijn: In 2020 verwacht Groningen tussen de tien en twintig miljoen aan financiële coronaschade te verwachten.

'Evalueren is zeker nuttig', zegt Pechler over 2019, 'maar de financiële gevolgen van de coronacrisis zijn nog niet duidelijk. Als het Rijk niet met geld over de brug komt wordt het een diep triest plaatje.'

Gevolgen

Verschillende raadsleden willen dan ook weten hoe het tot in detail zit met de gevolgen van de crisis. Ze vragen bijvoorbeeld aan wethouder Isabelle Diks (GroenLinks) hoe de gemeente ten tijde van de crisis omgaat met mensen die in de schulden zitten.

De VVD vraagt hoe het staat met de ambitie om te internationaliseren nu de wereld er zo anders uitziet en Student&Stad ziet dat het aantal bijstandsuitkeringen afgelopen jaar al hoger was dan verwacht. 'Dat probleem lijkt tijdens deze crisis alleen maar te groeien', zegt Wouter Wolke namens die partij.

Toch gaat het daar tijdens de vergaderingen woensdag niet over. 'Het is terecht dat raadsleden hierop aandringen, maar vandaag gaat het over 2019. Praten over de coronagevolgen die in 2020 zijn ontstaan zou dat debat tekort doen', zegt wethouder De Rook.

Armoede

En dus gaat het, woensdagmiddag aan de Radesingel in Stad, vooral daarover. De SP fronst de wenkbrauwen erover dat het lijkt alsof delen van het geld, dat voor de bestrijding van armoede bestemd is, niet is gebruikt. 'En dat terwijl de Stadjerspas wordt uitgekleed', klaagt Wim Koks (SP), die al langer een punt maakt van het feit dat mensen in armoede minder tegemoetkomingen van de gemeente krijgen.

Wethouder De Rook ziet het anders: 'Subsidies zijn later binnengekomen dan verwacht, dit is dan ook vooral een financieel-technische kwestie.'

Toeristenbelasting en jeugdzorg

De Stadspartij springt tijdens het debat in de bres voor toeristen, die in de ogen van die partij wel erg veel toeristenbelasting moeten betalen. Wethouder De Rook is het ook met deze oppositiepartij oneens: 'Het is logisch dat we bezoekers een bijdrage vragen. Bovendien is de invloed van de toeristenbelasting op de keuze of mensen al dan niet naar Groningen komen, minimaal.'

De kosten van de jeugdzorg, die in 2020 hoger zijn dan het jaar ervoor, worden door verschillende partijen ook benoemd. Het CDA vraagt zich hardop af of de gemeente niet teveel kinderen helpt. 'Met veel kinderen lijkt het tijdens de coronacrisis beter te gaan omdat wij een stapje terugdoen', zegt hij. 'De vraag naar jeugdzorg lijkt oneindig', is zijn visie.

'Bijna weemoedig'

GroenLinks-raadslid Femke Folkerts zegt in haar betoog dat de jaarrekening over 2019 haar 'bijna weemoedig' stemt. 'Alle positieve resultaten van toen lijken bijna in het niet te vallen bij de huidige situatie. Er komt een vloedgolf van sociaal leed en onzekerheid op ons af.'

De raad kijkt ook komende week al dan niet weemoedig terug op vorig jaar. Dan wordt er in de raadsvergadering een klap gegeven op de stukken van het college van burgemeester en wethouders.

Algemene beschouwingen

Een week later, op 1 juli, komt de raad voor de laatste keer dit politieke seizoen bijeen. Dan staan de algemene beschouwingen op het programma. De blik kan dan meer gericht worden op de gevolgen van de crisis. GroenLinkser Folkerts neemt alvast een schot voor de boeg en reageert direct op eerdere suggesties van oppositiepartijen. 'We moeten de lange termijndoelen van deze coalitie niet uit het oog verliezen.'

