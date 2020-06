Ollongren enthousiast over gebiedsgerichte versterking: ‘Doen waar het kan’

Minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken is enthousiast over een gebiedsgerichte aanpak in de versterkingsoperatie. Ze wil ruimte geven aan die aanpak waar het kan, maar liet tegelijkertijd merken achter het huidige beleid te staan.

Ollongren bracht woensdagmiddag een bezoek aan het aardbevingsgebied. Ze sprak er met bewoners en regionale bestuurders over de versterkingsoperatie. In Tjuchem vertelden bewoners haar over de versterkingsaanpak in het dorp.

‘We willen werken met een gebiedsgerichte aanpak, geen individuele aanpak’, vertelt Mariska Goeree, bestuurslid van de Vereniging voor Dorp en School in Tjuchem. ‘Zo willen we voorkomen dat hier hetzelfde gebeurt als in Overschild, waar situaties verschillend zijn beoordeeld. Wij willen gelijke kansen én gelijke beperkingen.’

'Interessant'

Minister Ollongren reageerde enthousiast op de aanpak van de bewoners van Tjuchem en Steendam. ‘Ik vind het heel interessant. Dit zijn natuurlijk wel relatief kleine dorpen waar ook bewoners zijn die initiatief nemen, maar de NCG wil graag meewerken. De gemeente wil het ook, dus als het kan: héél graag.’

Tegelijkertijd maakt de minister duidelijk dat ze staat voor de huidige aanpak van het ministerie. Daarbij wordt aan de hand van een rekenmodel gekeken welke huizen het meeste risico lopen. ‘Veiligheid staat wel voorop. Dus wat versterkt moet worden, moet ook echt worden versterkt.’

Drukke week

Het bezoek van Ollongren vormt de aanloop van een drukke week. Maandag overleggen regiobestuurders digitaal met de betrokken ministers. Volgens ingewijden staat daar onder meer de veelbesproken bouwnorm op de agenda. De regio vreest dat het invoeren van een nieuwe veiligheidsnorm voor aardbevingsbestendig bouwen zorgt voor een nog grotere ongelijkheid en leidt tot extra vertraging.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn en wethouder José van Schie (PvdA) van Midden-Groningen zagen woensdagmiddag hun kans schoon om de zorgen van de regio nog eens bij de minister voor het voetlicht te brengen.

‘Het is dan heel belangrijk dat er één manier van beoordelen is’, zegt Hoogendoorn. ‘En daarnaast moeten we echt ruimte geven aan dorpen om zelf hun versterking te regelen. We zien gewoon dat zo’n aanpak veel sneller en effectiever is dan de aanpak waar het ministerie voor staat.’

'Goed geluisterd'

Of het pleidooi van de regio, ondanks het enthousiasme van de minister, daadwerkelijk verschil maakt moet nog blijken. ‘Ik heb het gevoel dat de minister goed heeft geluisterd’, vat wethouder Van Schie het bezoek samen. ‘Maar we zullen natuurlijk volgende week in het debat zien wat dat betekent en hoe het verder gaat.’

