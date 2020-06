Miniaturen helpen Juffertoren in Onstwedde aan restauratie

Op het eerste gezicht ziet de Juffertoren in Ontswedde er goed uit, maar als je je ogen goed de kost geeft, zie je de gebreken. Voor een restauratie is geld nodig en daarvoor is er een actie opgezet: het verkopen van Juffertoren-miniaturen.

De Juffertoren is misschien wel dé parel van Onstwedde. Om die parel te behouden, is goed onderhoud noodzakelijk. De 3D-geprinte miniaturen van de uit de dertiende eeuw gedateerde hervormde kerk moeten het nodige geld voor de restauratie opleveren. Ze zijn respectievelijk 15, 30 en 43 centimeter groot. Met het middelgrote ontwerp is de 3D-printer zo'n dertig uur bezig en zo'n miniatuur kost 65 euro, vertelt kerkvrijwilliger Bé Meems.

De miniatuurkerkjes zijn te bestellen via kerkrentmeesters@hervormdonstwedde.nl. Meems is niet degene die ze print, dat doet iemand uit de buurt. 'Die man heeft als hobby 3D-printen en wilde er mee aan de slag gaan. De opbrengst komt dan ten goede aan onze kerk. Het leek mij en het kerkbestuur een goed idee. Zodoende is deze actie gestart.'

Plannen maken

Hoewel de kerk gewoon nog in gebruik is, kan een opfrisbeurt zeker geen kwaad. 'Een behoorlijk aantal jaren geleden heeft er een uitvoerige restauratie plaatsgevonden', vertelt Bé Trenning, die lid is van de Kerkenraad. 'Langzaamaan moeten we weer kijken naar de volgende restauratie. In de toren zitten bijvoorbeeld stenen los. Wij zullen de komende jaren werken aan een plan om te kijken wat er moet gebeuren.'

Specialistisch werk

Er zijn subsidies waar de kerk aanspraak op kan maken, maar een percentage tussen ongeveer 10 en 25 procent van het totale bedrag moet door de kerkelijke gemeente zelf bekostigd worden. 'En het restaureren is niet gemakkelijk. Het moet op een goede manier gebeuren, met oude stenen en het is specialistisch werk', legt Meems uit. Om het geld niet uit lopende exploitaties te halen, organiseert de kerk regelmatig acties om geld in te zamelen.

Maar wat als er meer geld wordt opgehaald dan dat er besteed kan worden aan de restauratie van de toren? 'Dan hebben we wel een ander doel', aldus Trenning. 'Waar we nu naar streven is alleen de restauratie van de toren. Maar het kerkgebouw vraagt over een aantal jaren ook weer om onderhoud', besluit hij met een vooruitziende blik.