GGD zoekt nieuwe plek voor corona-teststraat, maar niet alleen in Stad

De GGD zoekt een nieuwe locatie voor de coronateststraat in onze provincie. Op dit moment worden testen afgenomen bij het UMCG, maar die plek is vanaf 1 september niet meer beschikbaar.

'Het UMCG heeft die locatie namelijk weer nodig voor de studenten', zegt GGD-directeur Jos Rietveld.

Stad en ommeland

Er moet sowieso een nieuwe teststraat komen in de stad Groningen, zei Rietveld tijdens een bijpraatmoment voor de gemeenteraad van Groningen. 'En misschien moeten daar plekken in het oosten en noorden van de provincie bij komen.'

Volgens Rietveld kan het aantal coronagevallen, dat nu relatief laag is in Groningen, in het najaar oplopen. 'Dat is het moment dat virussen de kop opsteken.'

Rietveld gaat ervan uit dat er nog zeker een jaar getest blijft worden op de manier waarop dat nu ook al gebeurt. 'Dat kost een hoop geld, maar uiteindelijk is dat wel het beleid. We staan daar ook achter.'

2700 testen

Sinds het op 1 juni voor iedereen mogelijk werd om een coronatest te doen, hebben 2.700 inwoners van onze provincie zich laten testen. Zes van hen bleken positief op het virus te testen, zegt de GGD. In totaal zijn in onze provincie sinds het begin van de coronacrisis 367 mensen positief getest op het virus.

'Het aantal geconstateerde coronabesmettingen ligt fors lager dan in andere regio's in Nederland', zegt Rietveld. 'In andere provincies, zoals Utrecht en Zuid-Holland, is vier tot vijf procent van de geteste mensen positief.'

'Vaker besmettingen op scholen'

Deze week bleken twee leerlingen van twee scholen in onze provincie besmet te zijn met het coronavirus. Een kinderdagverblijf in Paterswolde sloot de deuren na een besmetting. Rietveld verwacht dat zulke situaties vaker gaan voorkomen.

'We denken dat het vaker gebeurt op plekken waar veel mensen tegelijkertijd bij elkaar zitten', zegt de GGD-directeur. Die benadrukt overigens dat kinderen het virus amper verspreiden. 'Het virus springt sneller over van een volwassene naar een kind dan andersom.'

Geen leerplichtambtenaar

'Wanneer een kind besmet is met het virus, is het ook niet nodig dat de hele klas thuis blijft', zegt Rietveld. 'We gaan ook niet alle kinderen in een klas testen, dat doen we pas als een kind klachten heeft.' De GGD-directeur zegt dat testen als traumatisch ervaren kunnen worden, zeker voor jonge kinderen.

Rietveld zegt verder dat 'er niet meteen leerplichtambtenaren worden ingeschakeld als ouders kun kind toch liever thuis houden.'

Kans op besmetting buiten kleiner

'De kans op een besmetting met het virus is in de buitenlucht kleiner dan ergens binnen', zegt Rietveld. 'Maar dat zegt niet dat de maatregelen niet in acht moeten worden genomen. We weten heel veel dingen van het virus gewoon nog niet. We moeten er daarom extra voorzichtig mee zijn.'

'Strikt genomen zou je in Groningen zaken kunnen versoepelen, omdat er zo weinig coronagevallen zijn. Maar dat doen we nu nog niet, bijvoorbeeld omdat je dan kans loopt dat er hele horden mensen uit zwaarder getroffen gebieden deze kant op komen. Het landelijk beleid is daar leidend in.'

