College neemt nog geen standpunt in over uitbreiding stal Tinallinge

Het college van de gemeente Het Hogeland neemt nog geen standpunt in, als het gaat om de uitbreiding van een stal in het dorp Tinallinge, bij Baflo. Een boer daar wil zijn kudde uitbreiden van 660 koeien naar 900 en niet iedereen in het dorp is daar blij mee.

De raadsfracties van GroenLinks en Pvda wilden van de wethouder Eltjo Dijkhuis weten wat hij met deze zorgen uit de omgeving doet.

'In behandeling'

‘De aanvraag is nog behandeling. Het is een zaak die bij ons in bewerking is. Ik vind het opmerkelijk dat we het hier dan ook nu over hebben’, laat wethouder Eltjo Dijkhuis weten. Hij heeft ook gemerkt dat er zorgen over de uitbreiding zijn in de omgeving

Eind februari 2020 heeft de gemeente de aanvraag voor de omgevingsvergunning ontvangen, die nodig is voor de uitbreiding. ‘Op dit moment wordt de aanvraag in behandeling genomen en gekeken of de aanvraag past binnen het bestemmingsplan’, legt Dijkhuis uit.

Milieumaatregelen

Ook de maatregelen voor het milieu spelen mee in de vergunningsaanvraag, aldus het college. De Omgevingsdienst Groningen neemt de toetsing daarvan voor haar rekening.

Zodra duidelijk wordt of de uitbreiding wettelijk gezien kan en mag, neemt het college een besluit. Als dat positief is, kan de raad erover discussiëren. Dat is de juiste volgorde, benadrukt de wethouder. Ook omwonenden kunnen dan bezwaar maken.