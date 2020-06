Burgemeester: 'Groningens Ontzet dit jaar mogelijk in andere vorm'

'Op dit moment is het helder: het kan niet, want het is een evenement. En die zijn tot 1 september verboden', zegt Schuiling.

Volksvermaken kijkt wat kan

'Maar de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken denkt na over de vraag wat wel mogelijk is', zegt Schuiling. 'Wellicht is er daarom een andere vorm denkbaar. Aan de andere kant moeten we het dit jaar misschien ook gewoon accepteren zoals het is, en blijft de mogelijkheid bestaan dat er niets doorgaat.'

Groningse Zomer

De gemeente Groningen wil de komende zomer extra activiteiten bieden voor mensen die de vakantie in eigen land doorbrengen. Heel concreet zijn die plannen nog niet. Komende week moet hierover meer bekend worden.

'We krijgen een bijzondere situatie, want meer mensen dan ooit zeggen in eigen land te willen blijven tijdens de komende zomervakantie', zegt wethouder Paul de Rook (D66). 'Daarom willen we een programma gaan maken dat Groningse Zomer heet.'

Campagne

Onderdeel daarvan is een campagne, waarin de gemeente inwoners wil laten zien dat mensen veilig naar de binnenstad kunnen kopen. 'We hopen een leuke zomer voor de inwoners te creëren. Hopelijk krijgen ondernemers daardoor ook wat extra inkomsten', zegt De Rook.

Mogelijk worden er ook extra activiteiten in het Stadspark georganiseerd. Er wordt al langer over gesproken dat daar mogelijk terrassen komen, als het in de binnenstad te druk wordt. 'Tot 1 juli gebeurt er niets extra's in het Stadspark, maar daarna misschien wel', zegt De Rook.

Noorderplantsoen

Tijdens die Groningse Zomer wordt het wel iets minder gezellig in het Noorderplantsoen in Stad. Er komt namelijk een eind aan het gedoogbeleid voor alcoholgebruik in het plantsoen.

Op die manier wil de gemeente overlast in het plantsoen tegengaan. Begin deze maand kondigde de burgemeester het alcoholverbod al aan.

'Eerst aanspreken'

Mensen die toch alcohol drinken, worden daar 'eerst als beschaafde mensen op aangesproken', zegt de burgemeester.

Of er ook echt boetes gaan volgen is nog niet duidelijk. 'We zijn nog aan het uitwerken hoe we het precies gaan handhaven', voegt Schuilings woordvoerder later desgevraagd toe. 'Dat moet op korte termijn duidelijk worden.'

Lees ook:

- Burgemeester: strakkere aanpak in Noorderplantsoen, alcohol en barbecues verboden