Half miljoen vanuit Drenthe voor gebiedsfonds windpark Drentse Monden en Oostermoer

De gemeente Borger-Odoorn stopt de komende tien jaar 565.500 euro in het gebiedsfonds van het windpark Drentse Monden en Oostermoer. De gemeenteraad praatte woensdagavond over dat voorstel van burgemeester en wethouders.

Borger-Odoorn stelt voor om de netto-opbrengsten van de inkomsten uit de onroerendezaakbelasting (ozb) vanuit de windmolens in het gebiedsfonds te stoppen. Op basis van de huidige ozb hangt de gemeente daar 56.550 euro per jaar aan vast.

Het gebiedsfonds komt ten goede aan de inwoners van Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal en is ter compensatie van de komst van de 45 windmolens. De storting van de bedragen start in 2021, weet RTV Drenthe.

Discussie

De gemeenteraad staat achter het voorstel, maar er ontstond ook discussie. Want als de netto-opbrengsten uit de ozb minder zijn, gaat er dan ook minder geld naar het gebiedsfonds? En als er meer opbrengsten zijn, vloeit er dan ook meer geld naar het gebiedsfonds? Het zorgde voor verwarring, al werd eerst uitgegaan van die 56.550 euro. Dit wordt per twee jaar geëvalueerd.

Het heeft in onze ogen te lang geduurd dat onze inwoners duidelijkheid kregen Oppositiepartijen Borger-Odoorn

Omdat het niet om ozb-opbrengsten vanuit woningen gaat, houdt het Rijk naar verwachting zeventig procent van de inkomsten in. Het daadwerkelijke bedrag is daardoor niet bekend. 'Het heeft in onze ogen te lang geduurd dat onze inwoners duidelijkheid kregen', stelde de oppositie in Borger-Odoorn kritisch. 'Ook de communicatie had wel een beetje sneller en actiever gemogen.'

Omgevingsadviesraad

Daarnaast willen de partijen weten hoe het staat met de vorming van een zogeheten omgevingsadviesraad, waarin alle betrokkenen vertegenwoordigd zijn. De adviesraad praat over de spelregels voor het gebiedsfonds en het geld dat hiervoor wordt ingezet.

'Wij hebben twee bijeenkomsten gehad met een groep mensen', legt burgemeester Jan Seton uit. De gemeente Borger-Odoorn heeft een bureau in de arm genomen om dat proces te begeleiden. "Daar hadden wij een tijdspad mee opgezet en willen we tempo mee maken. Dat tijdspad eindigde met kerst dit jaar. Dat is nu wat opgeschoven richting het voorjaar van 2021. We willen het het goed doen en goed vormen.'

Spelregels

Nadat de omgevingsadviesraad in Borger-Odoorn is opgesteld, worden de spelregels van het gebiedsfonds opgesteld. Over de bijdrage van 565.500 euro, wordt donderdagavond definitief beslist in de Drentse gemeente.