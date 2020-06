Lopend Vuur: De wolf is welkom in Nederland

De wolf lijkt aan populariteit te winnen in ons land. Bureau Motivaction deed onderzoek, in opdracht van minister Schouten. En wat blijkt: een meerderheid van de Nederlanders is niet tegen de terugkeer van de wolf.

Volgens Motivaction staat 57 procent van de Nederlanders positief tegenover hervestiging van de wolf in Nederland. In 2012 was dat nog 45 procent. In dat jaar waren er nog geen wolven in Nederland gesignaleerd. Sinds 2015 zijn er verschillende wolven in Nederland waargenomen. Ook in onze provincie werden door die wolven schapen doodgebeten.

Gevaar en overlast

Uit het onderzoek blijkt ook dat 65 procent de wolf als ongevaarlijk zien. De meeste Nederlanders zullen een natuurgebied niet mijden als ze weten dat ze daar een wolf kunnen tegenkomen. Tegenstanders van de wolf in Nederland wijzen vooral op de mogelijk negatieve gevolgen zoals gevaar en overlast.

Voorlichting

De onderzoekers adviseren de overheid de bevolking meer voor te lichten over de beste manier om met wolven in de natuur om te gaan. Veel mensen weten nu niet hoe ze zich moeten gedragen. In Friesland willen Provinciale Staten de wolf niet binnen de provincie hebben, bleek gisteravond tijdens de Statenvergadering. En in politiek Drenthe zijn de meningen verdeeld over de wolf.

