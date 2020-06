'Onderwijs in avonduren is niet te combineren met stage, bijbaan of inlopen studieachterstand'

Studentenpartijen zijn fel tegen het plan van het kabinet om studenten te weren uit het openbaar vervoer tijdens de spits en colleges te plannen in de avonduren. Ze hebben daarover een brief geschreven aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Een van de partijen die de brief heeft ondertekend, is De Vrije Student Groningen, een fractie die in de Universiteitsraad zit. De studenten denken door het plan onder meer studievertraging op te lopen.

Niet te combineren

'Tien procent van de studenten woont niet in Groningen. Als zij naar college moeten gaan in de avond en het weekend, is dat niet te doen met het inlopen van de studieachterstand die door corona is ontstaan', zegt David Jan Meijer, fractievoorzitter van De Vrije Student Groningen. Volgens hem gebruiken veel studenten daar die uren voor.

Ook voorziet hij problemen doordat onderwijs in de avonduren en het weekend niet te combineren is met een stage of een bijbaan: 'Studenten werken veel in sectoren die erg door corona getroffen zijn: horeca, toerisme en recreatie. Ze hebben nu heel hard hun weekend nodig om weer geld te verdienen. Dan kun je geen onderwijs gaan inplannen.'

Werkdruk nog hoger

Meijer vindt het bovendien geen goed plan omdat de werkdruk in het onderwijs volgens hem al heel hoog is: 'Op het moment dat je dat dan ook nog gaat belasten door 's avonds en in het weekend aan het werk te gaan, is dat niet te doen.' De afgelopen dagen trokken onderwijsinstellingen in het mbo, hbo en wo hierover ook al aan de bel.

De studentenpartij hoopt de minister en regionale bestuurders - die over het OV gaan - te overtuigen af te zien van de plannen. Als gesprekken daarover niet tot resultaat leiden, sluit Meijer acties niet uit.

OV slimmer inzetten

Hij onderschrijft wel de noodzaak om de druk door studenten op het openbaar vervoer te verlichten: 'We kunnen niet meer met 150 man op 10 centimeter van elkaar in lijn 15 naar Zernike. Dat is logisch.'

'Als studentenorganisaties vinden we dat we het OV moeten opbouwen op slimme manier. Het beste kunnen we gaan inzetten op buslijnen waar een grote vraag is. Veel mensen werken nog thuis. Laten we dan gaan inzetten op buslijnen die veel door studenten en zorgpersoneel worden gebruikt. En als het thuiswerken straks niet meer nodig is, kun je dan de capaciteit op andere buslijnen er weer bijpakken', vindt Meijer.



